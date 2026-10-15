कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में मध्य प्रदेश ने पंजाब को उसके ही घर में हराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के समग्र प्रयासों से मध्य प्रदेश टीम ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में जीत के साथ नए सत्र की शुरुआत की। मध्य प्रदेश ने मोहाली में खेले गए मैच में पंजाब की टीम को पारी और 224 रनों के विशाल अंतर से हराया। बीसीसीआई द्वारा अंडर-23 आयु वर्ग के लिए आयोजित टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की टक्कर मोहाली में पंजाब की टीम से हुई।

इस स्पर्धा के नियम अन्य मैचों से कुछ अलग होते हैं। यहां मैच से पहले टॉस नहीं होता बल्कि भ्रमणकारी टीम को यह तय अधिकार मिलता है कि उसे बल्लेबाजी करना है या गेंदबाजी। मध्य प्रदेश ने पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब को पहली पारी में 104 रनों पर आउट कर दिया। मध्य प्रदेश की ओर से तेज गेंदबाज पुष्कर विश्वकर्मा ने 36 रन देकर चार विकेट लिए।