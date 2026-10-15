कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में मध्य प्रदेश ने पंजाब को उसके ही घर में हराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के समग्र प्रयासों से मध्य प्रदेश टीम ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में जीत के साथ नए सत्र की शुरुआत की। मध्य प्रदेश ने मोहाली में खेले गए मैच में पंजाब की टीम को पारी और 224 रनों के विशाल अंतर से हराया। बीसीसीआई द्वारा अंडर-23 आयु वर्ग के लिए आयोजित टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की टक्कर मोहाली में पंजाब की टीम से हुई।
इस स्पर्धा के नियम अन्य मैचों से कुछ अलग होते हैं। यहां मैच से पहले टॉस नहीं होता बल्कि भ्रमणकारी टीम को यह तय अधिकार मिलता है कि उसे बल्लेबाजी करना है या गेंदबाजी। मध्य प्रदेश ने पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब को पहली पारी में 104 रनों पर आउट कर दिया। मध्य प्रदेश की ओर से तेज गेंदबाज पुष्कर विश्वकर्मा ने 36 रन देकर चार विकेट लिए।
इशान चौधरी ने 30 रन देकर दो बल्लेबाजों को आउट किया। बाएं हाथ के स्पिनर सौम्य पांडे ने घातक गेंदबाजी करते हुए पांच ओवर में सिर्फ पांच रन देकर तीन विकेट लिए। जवाब में मप्र ने पहली पारी में आठ विकेट पर 524 रन बनाकर पारी घोषित की। मप्र की ओर से सक्षम पुरोहित ने कप्तानी पारी खेली। दाएं हाथ के ओपनर सक्षम पुरोहित ने 165 रनों की पारी खेली। वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज आयाम वर्मा ने 53 रनों का योगदान दिया।
इनके अलावा सोहम पटवर्धन ने 72 रन और निचलेक्रम में अनंत वर्मा ने 95 रनों की पारी खेली। मध्य प्रदेश के नौवें नंबर के बल्लेबाज अन्वेश चावला ने भी नाबाद 50 रनों की पारी खेलते हुए टीम के विशाल स्कोर में अपना योगदान दिया। इसके बाद दूसरी पारी में भी मेजबान पंजाब टीम की बल्लेबाजी खराब रही। पूरी टीम 61.4 ओवर में 196 रनों पर सिमट गई।
टीम के लिए निचलेक्रम के बल्लेबाज अर्पण वालिया (48 रन) और कार्तिक चड्ढा (42 रन) ने कुछ उल्लेखनीय पारी खेली, वरना पंजाब की स्थिति शर्मनाक हो जाती। मध्य प्रदेश टीम के लिए सौम्य पांडे ने दूसरी पारी में भी घातक गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए। पुष्कर विश्वकर्मा और इशान चौधरी ने दो-दो विकेट लिए।
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