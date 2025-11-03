दीप्ति शर्मा ने ICC World Cup में बनाया ऐसा रिकॉर्ड, जो आज तक कोई नहीं बना सका

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर, 2025 को इतिहास रच दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।

इस ऐतिहासिक जीत में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने पहले 58 रन की जिम्मेदार पारी खेली और फिर गेंद से कमाल दिखाते हुए पांच विकेट झटके। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 47 साल के बाद विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दीप्ति को टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

भारत की ऐतिहासिक जीत का सुनहरा अध्याय भारतीय महिला क्रिकेट का यह स्वर्णिम पल देश भर के खेल प्रेमियों के लिए भावनाओं से भरा रहा। 47 वर्षों के लंबे इंतजार और अनगिनत प्रयासों के बाद आखिरकार भारत को विश्व कप की वह ट्रॉफी मिल गई जिसका सपना पीढ़ियों से देखा जा रहा था। दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन इस विजय गाथा का अहम अध्याय बन गया है। उन्होंने न केवल भारत को विश्व खिताब जिताया, बल्कि विश्व क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों की ताकत और प्रतिभा का नया मानक तय कर दिया। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में दीप्ति ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया, जो आज तक किसी पुरुष या महिला क्रिकेटर के नाम दर्ज नहीं हुआ है। दीप्ति (Deepti Sharma) ऐसी पहली क्रिकेटर (पुरुष और महिला) बन गई हैं, जिन्होंने एक विश्व कप एडिशन में 200 रन और 20 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है।