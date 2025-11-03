IND W vs SA W Final: भारतीय महिला टीम बनी विश्व चैंपियन, इन 5 खिलाड़ियों ने लिखी जीत की कहानी

स्पोर्ट डेस्क। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक के साथ पांच विकेट झटके और टीम को जीत की राह पर अग्रसर किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कई खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने फैंस के दिलों में जगह बना ली। आइए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई।

1. स्मृति मंधाना स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 109 रन की शतकीय पारी खेली। उनकी टाइमिंग, शॉट चयन और कवर ड्राइव के आगे विपक्षी गेंदबाज बेबस नजर आए। वह इस वर्ल्ड कप में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं 9 मैचों में कुल 434 रन बनाए।