IND W vs SA W Final: भारतीय महिला टीम बनी विश्व चैंपियन, इन 5 खिलाड़ियों ने लिखी जीत की कहानी

स्पोर्ट डेस्क। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया।
ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक के साथ पांच विकेट झटके और टीम को जीत की राह पर अग्रसर किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कई खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने फैंस के दिलों में जगह बना ली। आइए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई।
1. स्मृति मंधाना
स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 109 रन की शतकीय पारी खेली। उनकी टाइमिंग, शॉट चयन और कवर ड्राइव के आगे विपक्षी गेंदबाज बेबस नजर आए। वह इस वर्ल्ड कप में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं 9 मैचों में कुल 434 रन बनाए।
2. जेमिमा रोड्रिग्स
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 127 रन की यादगार पारी खेली। यही पारी भारत को फाइनल में पहुंचाने की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचों में कुल 292 रन जोड़े।
3. शेफाली वर्मा
फाइनल में शेफाली वर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 78 गेंदों पर 87 रन ठोके। टूर्नामेंट की शुरुआत में टीम में जगह न मिलने के बावजूद उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया और दमदार वापसी की। उन्होंने 2 मैचों में 97 रन और 2 विकेट झटके।
4. दीप्ति शर्मा
टीम की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। फाइनल में उन्होंने 5 विकेट लेकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। वह इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बनीं। उनकी स्पिन और सटीक नियंत्रण ने विरोधी बल्लेबाजों को बांधकर रखा।
5. क्रांति गौड़
नई गेंद के साथ क्रांति गौड़ ने इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट झटके। उनकी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ ने उन्हें भारत की उभरती तेज गेंदबाजों में शामिल कर दिया। क्रांति ने 8 मैचों में कुल 9 विकेट हासिल किए।
