    Ind vs SA : जिस फैन ने स्टेडियम में छुए Virat Kohli के पैर उसका क्या हुआ, जानिए कहां है अब?

    रांची में IND vs SA पहले वनडे मैच के दौरान एक रोमांचक क्षण तब आया जब पश्चिम बंगाल के शोभित मुर्मू नामक एक प्रशंसक बाउंड्री कूदकर मैदान में घुस आया और अपने आइडल विराट कोहली के पैर छू लिए। सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। आइए जानते है आगे फिर क्या हुआ...

    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 03:06:27 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:06:27 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और साउथ अफ्रीका (Ind vs SA) के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच ने उस समय सबका ध्यान खींचा, जब दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का शतक पूरा होने के बाद स्टैंड में बैठा एक उत्साही प्रशंसक मैदान पर कूद गया। यह रोमांचक मुकाबला भारत ने 17 रनों से जीता था, लेकिन यह घटना मैच की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक बन गई।

    कौन था ग्राउंड में घुसने वाला युवक?

    कोहली जब अपना शतक पूरा कर जश्न मना रहे थे, तभी विंग 'ए' में बैठा एक फैन, जिसका नाम शोभित मुर्मू है, बाउंड्री की होर्डिंग पार कर मैदान में घुस गया। मुर्मू, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का रहने वाला है, इस दौरान दो बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी और सीधा दौड़कर अपने आइडल विराट कोहली के पास पहुंचा और उनके पैर छूने के लिए उनके पैरों में गिर गया। कोहली ने प्यार से उसे उठाया।


    पुलिस थेना में बीती शोभित को रात

    इस दौरान, मैदान पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शोभित मुर्मू को पकड़ा और ग्राउंड से बाहर ले जाकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शोभित को रातभर थाने में रखा और उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि वह रांची सिर्फ मैच देखने और विराट कोहली से मिलने के जुनून में आया था।

    क्या है हटिया डीएसपी का बयान?

    अगले दिन, इस मामले पर डीएसपी हटिया पीके मिश्रा ने बयान दिया कि शोभित को हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि किसी भी पक्ष ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। डीएसपी ने कहा, "वह बच्चा है और विराट कोहली से मिलने के लिए जोश-जोश में कूद गया जो गलत है।" डीएसपी के इस बयान के आधार पर, शोभित मुर्मू को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है और वह संभवतः वापस पश्चिम बंगाल लौट गए होंगे। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ, जिसने एक क्रिकेट फैन की दीवानगी को दर्शाया।

