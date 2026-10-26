'वरना कब के खेल से बाहर हो चुके होते', रोहित शर्मा की फिटनेस और चोटों पर पूर्व कोच का बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और शारीरिक बनावट को लेकर अक्सर सोशल मीडिया और खेल जगत में सवाल उठते रहे हैं। कई आलोचक उन्हें 'आलसी' तक करार दे देते हैं। हालांकि, हाल ही में वजन घटाकर अपनी फिटनेस को नए स्तर पर ले जाने वाले रोहित को लेकर टीम इंडिया के पूर्व स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई ने एक चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा किया है।

सोहम देसाई ने स्पष्ट किया है कि रोहित पिछले करीब 7-8 सालों से एक गंभीर शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं और अपने खेल को जारी रखने के लिए पर्दे के पीछे असाधारण मेहनत करते हैं। उनके इस बयान ने रोहित की कार्यशैली और फिटनेस पर उंगली उठाने वालों को करारा जवाब दिया है।