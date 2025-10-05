पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपने पोस्ट में लिखा 'जय श्रीराम', भारत को बताया 'मातृभूमि'

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत को अपनी मातृ-भूमि बता रहे हैं। इतना ही नहीं पोस्ट के अंत में जय श्री राम भी लिखा हुआ है। पोस्ट के तेजी से वायरल होने के बाद से ही दोनों तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

बता दें कि ऐसा करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया हैं। उनके ऐसे पोस्ट के कारण लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि शायद उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कनेरिया ने एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए इस बात का खंडन कर दिया।

Lately, I have seen many people questioning me, asking why I do not speak about Pakistan, why I comment on Bharat’s internal matters, and some even alleging that I do all this for Bharatiya citizenship. I feel it is important to set the record straight.

दानिश कनेरिया ने लिखा कि वह भारत की नागरिकता नहीं मांग रहे हैं। यह उनके मन में भारत के प्रति प्रेम उनकी इच्छा से उपजा है, कि वह भारत की नागरिका मांग रहे हैं, इसलिए। उनके इस पोस्ट से भारत की नागरिकता मांगने वाली अफवाहों पर विराम लग गया । हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में भारत को लेकर बहुत कुछ लिखा है।

दानिश कनेरिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान उनकी 'जन्मभूमि' है जबकि भारत उनकी 'मातृभूमि' है।

कनेरिया ने लिखा, हाल ही में मैंने कई लोगों को मुझसे सवाल करते देखा है, पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलता। और कुछ तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मैं यह सब भारतीय नागरिकता के लिए करता हूं। मुझे लगता है कि सच्चाई को स्पष्ट करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें- IND vs WI Test: 148 साल के इतिहास में KL Rahul ने पहली बार बनाया यह अनोखा रिकॉर्ड, 9 साल बाद दूसरा शतक

उन्होंने आगे लिखा कि 'पाकिस्तान और उसके लोगों मुझे बहुत कुछ मिल है, सबसे ऊपर मुझे अवाम का बहुत प्यार मिला है। लेकिन उस प्यार के साथ, मुझे पाकिस्तानी अधिकारियों और पीसीबी से भी गहरे भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें जबरन रूपांतरण के प्रयास भी शामिल थे।'

CAA को लेकर कही बड़ी बात

वहीं उन्होंने अपने पोस्ट में भारत के CAA को लेकर भी कहा, उन्होंने लिखा कि 'वर्तमान में, मेरी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो सीएए पहले से ही हमारे जैसे लोगों के लिए है।'

लिखा- 'जय श्रीराम'

उन्होंने ने कहा, ' मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित लोगों, प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से मैं सुरक्षित हूं और अपने परिवार के साथ खुश हूं। मेरा भाग्य भगवान राम के हाथों में है। जय श्री राम।'