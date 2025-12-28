क्या हेड कोच के पद से Gautam Gambhir की होने वाली है छुट्टी! BCCI इस खिलाड़ी को देख रहा नया विकल्प

स्पोर्ट्स डेस्क। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-2 की करारी हार के बाद टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप पर सवाल उठने लगे हैं। खासतौर पर रेड बॉल क्रिकेट में खराब प्रदर्शन को देखते हुए हेड कोच Gautam Gambhir की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हालांकि, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। गंभीर के मार्गदर्शन में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता की कमी ने बीसीसीआई की चिंता बढ़ा दी है।