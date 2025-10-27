क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी... श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार, ICU से बाहर आए भारतीय बल्लेबाज

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम और उसके प्रशंसकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को सिडनी के अस्पताल के आईसीयू (ICU) से बाहर आ गए है। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और अब स्थिति स्थिर बताई जा रही है। BCCI ने अय्यर की सेहत पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों की टीम को विशेष निगरानी में तैनात किया है।

सिडनी में कैच लेते हुए हुआ हादसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच के दौरान अय्यर ने पीछे दौड़कर शानदार कैच लपका, लेकिन इसी कोशिश में वह बुरी तरह गिर पड़े। मैदान पर ही दर्द से कराहते हुए उन्हें तुरंत बाहर ले जाया गया।