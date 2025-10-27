क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी... श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार, ICU से बाहर आए भारतीय बल्लेबाज

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम और उसके प्रशंसकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को सिडनी के अस्पताल के आईसीयू (ICU) से बाहर आ गए है। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और अब स्थिति स्थिर बताई जा रही है। BCCI ने अय्यर की सेहत पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों की टीम को विशेष निगरानी में तैनात किया है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच के दौरान अय्यर ने पीछे दौड़कर शानदार कैच लपका, लेकिन इसी कोशिश में वह बुरी तरह गिर पड़े। मैदान पर ही दर्द से कराहते हुए उन्हें तुरंत बाहर ले जाया गया।
ड्रेसिंग रूम में जांच के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने कोई जोखिम न लेते हुए उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में किए गए स्कैन में पता चला कि अय्यर की प्लीहा (spleen) में कट लग गया है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव (Internal Bleeding) हुआ। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
सूत्रों के अनुसार, अय्यर को अभी कम से कम एक सप्ताह तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा। भारत लौटने से पहले मेडिकल टीम उन्हें पूरी तरह फिट घोषित करेगी। वे इस समय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए टीम से फिलहाल अलग रहेंगे।
अय्यर के माता-पिता ने वीजा प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी, परिवार का कोई सदस्य मुंबई से सिडनी रवाना होगा। सप्ताहांत में दफ्तर बंद रहने के कारण इस प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई है। इस बीच, टीम इंडिया के डॉक्टर रिजवान खान लगातार उनके साथ हैं और कुछ स्थानीय दोस्त भी उनकी मदद कर रहे हैं।
श्रेयस अय्यर की तेजी से हो रही रिकवरी भारतीय क्रिकेट जगत के लिए बड़ी राहत की बात है। प्रशंसक अब उनके जल्द स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।