    सिडनी में मैच के दौरान कैच पकड़ते हुए Shreyas Iyer की टूटी पसलियां, ICU में किया गया एडमिट

    भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद उन्हें सिडनी में ICU में भर्ती कराया गया है। मैच में कैच पकड़ने के दौरान अय्यर की 3 पसलियां टूट गई हैं, साथ ही इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 01:19:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 01:22:50 PM (IST)
    श्रेयस अय्यर सिडनी में आईसीयू में भर्ती

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैच के दौरान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें ICU मे रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलने के दौरान अय्यर को फिल्डिंग करते हुए गंभीर चोट आई थी। जिसमें उनकी पसलियों में चोट आई थी।

    पीटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, मैच में फिल्डिंग करते हुए श्रेयस ने एलेक्स कैरी का एक शानदार कैच पकड़ा। इसके लिए उन्होंने पीछे की ओर दौड़ लगाई, इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट आ गई। ड्रेसिंग रूम ने वापस मैदान में आने पर उन्हें तेज दर्द हुआ और असहज महसूस हुआ। इस पर उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया।


    अस्पताल में जांच के दौरान पाया गया कि अय्यर की पसलियां टूट गई है। साथ ही आंतरिक रक्तस्राव हुआ है। जिसके बाद उन्हें तत्काल रूप से ICU में भर्ती कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, श्रेयस पिछले 2 दिनों से ICU में हैं। उन्हें अभी अगले 7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा, जिससे सक्रमण न फैले।

    मैदान में वापसी में लगेगा समय

    जानकारों का मानना है कि श्रेयस अय्यर को इस चोट से उबरने में काफी लंबा समय लग जाएगा। पसलियां टूटने और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उनकी चोट गंभीर है। उन्हें रिकवर होने में समय लगेगा, इसके अलावा वह मैदानमें कब तक वापसी कर पाएंगे, यह भी कह पाना मुश्किल है।

    दूसरे मैच में अय्यर ने किया था अच्छा प्रदर्शन

    बता दें कि भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर श्रेयस अय्यर को वनडे का कप्तान बनाया गया था। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने वनडे सीरीज 1-2 से हार गई। पहले मैच में श्रेयस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने अच्छी वापसी की थी। उन्होंने अर्धशतक बनाया था, लेकिन फिर भी टीम को हार का सामना करना पड़ा।

    तीसरे मैच के दौरान हुए जख्मी

    सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हराया। हालांकि इस मैच में श्रेयस को बैटिंग करनी नहीं पड़ी थी। इसी मैच में फिल्डिंग करते समय अय्यर चोटिल हो गए और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। जहां उनका इलाज जारी है।

