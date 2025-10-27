सिडनी में मैच के दौरान कैच पकड़ते हुए Shreyas Iyer की टूटी पसलियां, ICU में किया गया एडमिट

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैच के दौरान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें ICU मे रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलने के दौरान अय्यर को फिल्डिंग करते हुए गंभीर चोट आई थी। जिसमें उनकी पसलियों में चोट आई थी।

पीटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, मैच में फिल्डिंग करते हुए श्रेयस ने एलेक्स कैरी का एक शानदार कैच पकड़ा। इसके लिए उन्होंने पीछे की ओर दौड़ लगाई, इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट आ गई। ड्रेसिंग रूम ने वापस मैदान में आने पर उन्हें तेज दर्द हुआ और असहज महसूस हुआ। इस पर उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया।