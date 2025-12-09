मेरी खबरें
    Hardik Pandya का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की 'असम्मानजनक' तस्वीरों पर जताई नाराजगी

    Hardik Pandya: दरअसल, पैपराजी ने हार्दिक की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की ऐसी तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए, जिन्हें लेकर पांड्या बेहद खफा दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि फोटोग्राफर्स ने माहिका की तस्वीरें ऐसे एंगल से लीं, जिन्हें वह ‘असम्मानजनक’ मानते हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 05:40:18 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 05:40:18 PM (IST)
    Hardik Pandya का पैपराजी पर फूटा गुस्सा।

    स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में होने वाले पहले टी20 की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने पैपराजी के व्यवहार पर नाराजगी जताई है।

    पैपराजी पर फूटा हार्दिक का गुस्सा

    दरअसल, पैपराजी ने हार्दिक की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की ऐसी तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए, जिन्हें लेकर पांड्या बेहद खफा दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि फोटोग्राफर्स ने माहिका की तस्वीरें ऐसे एंगल से लीं, जिन्हें वह ‘असम्मानजनक’ मानते हैं।

    हार्दिक ने अपनी स्टोरी में लिखा “मैं समझता हूं कि सार्वजनिक जीवन में ध्यान और जांच-पड़ताल ज़रूरी होती है। लेकिन आज जो हुआ, उसने सीमाएं लांघ दीं। माहिका जब बांद्रा के एक रेस्टोरेंट से नीचे उतर रही थीं, तब पैपराजी ने उनकी तस्वीरें ऐसे एंगल से लीं, जिनकी इजाजत किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। एक निजी पल को सस्ती सनसनी में बदल दिया गया।”


    “सम्मान ज़रूरी है”

    पांड्या ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगे लिखा, “मुद्दा यह नहीं है कि किसने क्या क्लिक किया, मुद्दा है बुनियादी सम्मान का। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और हर किसी की सीमाओं का अधिकार है। मैं मीडिया की मेहनत का सम्मान करता हूं, हमेशा सहयोग भी करता हूं। लेकिन मेरी आप सभी से गुज़ारिश है कि थोड़ा सावधान रहें हर चीज़ कैद करना जरूरी नहीं होता। आइए इस पेशे में मानवता बनाए रखें।”

    रिश्ता हाल ही में किया था ऑफिशियल

    हार्दिक ने हाल ही में मॉडल और योगा ट्रेनर माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। उन्होंने अक्टूबर 2025 में अपने 32वें जन्मदिन से पहले सोशल मीडिया पर माहिका के साथ तस्वीरें साझा कर अपने नए रिश्ते की घोषणा की थी। माहिका कई नामी डिजाइनरों के साथ काम कर चुकी हैं और फैशन इंडस्ट्री में जाना-पहचाना नाम हैं। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और फैंस से लेकर सेलेब्स तक, सभी हार्दिक के इस स्टैंड पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

