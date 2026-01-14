खुशखबरी! 13 साल बाद छत्तीसगढ़ में IPL की वापसी, रायपुर बनेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 'होम ग्राउंड'

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। क्रिकेट प्रेमियों के लंबे इंतजार के बाद अब छत्तीसगढ़ में फिर से इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) की गूंज सुनाई देगी। बेंगलुरु की टीम रायपुर को अपना घरेलू मैदान बनाएगी और यहां दो मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही 13 वर्ष बाद प्रदेश में इंडियन प्रीमियर लीग की वापसी तय हो गई है।

23 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मुकाबला, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर प्रशासन और छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली है।

राजधानी में दो मुकाबले कराने पर सहमति बनी है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और दर्शकों के उत्साह को देखते हुए लिया गया है। इससे प्रदेश में खेल गतिविधियों को नई पहचान मिलेगी।

संघ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पहली पारी समाप्त होने के बाद किसी भी दर्शक को मैदान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय पिछली अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

350 से अधिक सुरक्षाकर्मी, 45 अधिकारी रहेंगे तैनात मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 350 से अधिक निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही क्रिकेट संघ के 45 अधिकारी विशेष ड्यूटी पर रहेंगे।

मैदान के सभी 13 प्रमुख प्रवेश द्वारों पर लोहे की रेलिंग लगाई गई है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके। हर प्रवेश द्वार पर पुलिस बल, निजी सुरक्षा कर्मी और क्रिकेट संघ के कर्मचारी संयुक्त रूप से तैनात रहेंगे।

पिछली बार दर्शकों के मैदान में घुस जाने की घटनाओं को देखते हुए इस बार मैदान की सीमा रेखा पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, ताकि कोई भी दर्शक मैदान में प्रवेश न कर सके।

खाने-पीने की वस्तुओं पर सख्त निगरानी पिछले मुकाबले में खाने-पीने की वस्तुएं महंगे दामों पर बेचे जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए इस बार सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

तय दर से अधिक मूल्य वसूलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अलग निगरानी दल बनाया गया है। वर्जन पिछली बार सुरक्षा व्यवस्था में कमियां रही थीं, लेकिन इस बार हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।