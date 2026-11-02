ICC ने ठोका पाकिस्तान पर जुर्माना, ट्राई सीरीज जीतने के बाद देनी होगी इतनी रकम, कप्तान शाहीन ने मानी गलती

स्पोर्ट्स डेस्क। ट्राई सीरीज के खिताबी मुकाबले में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाली मेजबान पाकिस्तान टीम की जीत के जश्न पर आईसीसी ने जुर्माने का ग्रहण लगा दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने धीमे ओवर रेट (स्लो ओवर रेट) के चलते पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना ठोंका है। इस दंडात्मक कार्रवाई की पुष्टि आईसीसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर की है।

लाहौर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से शिकस्त दी थी। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का न्योता पाकर श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 325 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 48.3 ओवरों में 7 विकेट खोकर 326 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया।

तय समय से एक ओवर पीछे रही मेजबान टीम, शाहीन ने स्वीकारी सजा मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम गेंदबाजी करते समय तय समय सीमा से एक ओवर पीछे पाई गई। आईसीसी की आचार संहिता के नियम 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में ओवर पूरे न कर पाने की स्थिति में प्रति ओवर पांच प्रतिशत मैच फीस की कटौती का प्रावधान है। इसी नियम के तहत टीम पर यह जुर्माना आयद किया गया। आईसीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मैच रेफरी द्वारा प्रस्तावित इस जुर्माने को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया, जिसके चलते मामले में किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। फखर जमां और साद बेग की पारियां पड़ीं भारी फाइनल मुकाबले की बात करें तो श्रीलंकाई पारी के सूत्रधार विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस रहे। उन्होंने 128 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। मध्यक्रम में पवन रत्ननायके ने 65 गेंदों में 8 चौकों के सहारे 77 रनों का तेजतर्रार योगदान दिया।