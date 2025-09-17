ICC Men's T20I Player Ranking: वरुण चक्रवर्ती पहली बार बने नंबर-1 T20I बॉलर, कुलदीप-बुमराह की भी लंबी छलांग

स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी रैंकिंग अपडेट (ICC Men's Rankings Players Update 2025) भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy No.1 ranked T20I bowler) ने पहली बार आईसीसी मेंस T20I बॉलिंग रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया है। 34 वर्षीय वरुण ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह मुकाम पाया। वह ऐसा करने वाले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है।

एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन एशिया कप 2025 (Asia Cup) में वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन गेंदबाजी की। यूएई के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 4 रन देकर 1 विकेट झटका और पाकिस्तान के खिलाफ 24 रन देकर 1 विकेट लिया। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पांच विकेट हॉल लेने का कारनामा भी किया था। इस प्रदर्शन ने उन्हें आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फायदा दिलाया और वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर सीधे नंबर-1 बन गए।

कुलदीप यादव और बुमराह को भी फायदा भारतीय गेंदबाजों के लिए यह हफ्ता शानदार रहा। वरुण के अलावा कुलदीप यादव ने भी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने 16 स्थानों की बढ़त हासिल करते हुए 23वां स्थान प्राप्त किया। वहीं, जसप्रीत बुमराह को भी फायदा हुआ और वह टॉप-20 में अपनी जगह मजबूत करने में कामयाब रहे। Numero Uno for the first time 👏 A new No.1 ranked T20I bowler in the latest ICC Men's Player rankings 👇https://t.co/5fyPkfsIKO — ICC (@ICC) September 17, 2025 बाकी गेंदबाजों की स्थिति आईसीसी रैंकिंग में वरुण के बाद न्यूजीलैंड के जैकोब डफी दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के अकील हुसैन तीसरे पायदान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा चौथे स्थान पर पहुंचे। श्रीलंका के नुवान तुषारा ने 6 स्थान की छलांग लगाकर छठा स्थान पाया। पाकिस्तान के सुफिया मुकीम 11वें और अरबार अहमद 16वें स्थान पर पहुंचे।