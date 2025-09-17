मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ICC Men's T20I Player Ranking: वरुण चक्रवर्ती पहली बार बने नंबर-1 T20I बॉलर, कुलदीप-बुमराह की भी लंबी छलांग

    ICC Men's Rankings Players 2025 Update: आईसीसी मेंस T20I बॉलिंग रैंकिंग में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) ने पहली बार नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली है। 34 वर्षीय वरुण ऐसा करने वाले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। एशिया कप 2025 (Asia Cup) में उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें मिला है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 03:36:17 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 03:42:33 PM (IST)
    ICC Men's T20I Player Ranking: वरुण चक्रवर्ती पहली बार बने नंबर-1 T20I बॉलर, कुलदीप-बुमराह की भी लंबी छलांग
    ICC Ranking: वरुण चक्रवर्ती पहली बार पहुंचे आईसीसी T20I रैंकिंग के टॉप पर

    HighLights

    1. वरुण चक्रवर्ती नंबर-एक T20I बॉलर बने
    2. बुमराह को भी आईसीसी रैंकिंग में फायदा
    3. कुलदीप यादव ने लगाई 16 स्थानों की छलांग

    स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी रैंकिंग अपडेट (ICC Men's Rankings Players Update 2025) भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy No.1 ranked T20I bowler) ने पहली बार आईसीसी मेंस T20I बॉलिंग रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया है। 34 वर्षीय वरुण ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह मुकाम पाया। वह ऐसा करने वाले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है।

    naidunia_image

    एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन

    एशिया कप 2025 (Asia Cup) में वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन गेंदबाजी की। यूएई के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 4 रन देकर 1 विकेट झटका और पाकिस्तान के खिलाफ 24 रन देकर 1 विकेट लिया। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पांच विकेट हॉल लेने का कारनामा भी किया था। इस प्रदर्शन ने उन्हें आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फायदा दिलाया और वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर सीधे नंबर-1 बन गए।

    कुलदीप यादव और बुमराह को भी फायदा

    भारतीय गेंदबाजों के लिए यह हफ्ता शानदार रहा। वरुण के अलावा कुलदीप यादव ने भी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने 16 स्थानों की बढ़त हासिल करते हुए 23वां स्थान प्राप्त किया। वहीं, जसप्रीत बुमराह को भी फायदा हुआ और वह टॉप-20 में अपनी जगह मजबूत करने में कामयाब रहे।

    बाकी गेंदबाजों की स्थिति

    आईसीसी रैंकिंग में वरुण के बाद न्यूजीलैंड के जैकोब डफी दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के अकील हुसैन तीसरे पायदान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा चौथे स्थान पर पहुंचे। श्रीलंका के नुवान तुषारा ने 6 स्थान की छलांग लगाकर छठा स्थान पाया। पाकिस्तान के सुफिया मुकीम 11वें और अरबार अहमद 16वें स्थान पर पहुंचे।

    वरुण चक्रवर्ती के नंबर-1 पर पहुंचने से भारतीय गेंदबाजी की ताकत और भी मजबूत हुई है। कुलदीप यादव और बुमराह की रैंकिंग में बढ़त ने टीम इंडिया को आने वाले मुकाबलों के लिए आत्मविश्वास से भर दिया है। एशिया कप 2025 में भारत की गेंदबाजी का यह शानदार प्रदर्शन भविष्य में टीम की बड़ी ताकत साबित हो सकता है।

    ICC T20I ऑलराउंडर्स की रैंकिंग

    आईसीसी टी20I ऑलराउंडर्स रैंकिंग में पहले स्थान पर हार्दिक पांड्या मौजूद हैं। पाकिस्तान के सैम अयूब ने 4 स्थान की छलांग लगाई है और वह पांचवें स्थान पर संयुक्त रूप से रोस्टन चेज के साथ मौजूद है। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 4 स्थानों की छलांग लगाई और वह 14वें पायदान पर है, जबकि अक्षर पटेल एक स्थान के फायदे के साथ 12वें पायदान पर हैं।

    यह भी पढ़ें- Asia Cup: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, इस कंपनी ने मिलाया हाथ, एक मैच के लिए मिलेंगे इतने करोड़

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.