Asia Cup: टीम इंडिया को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, इस कंपनी ने मिलाया हाथ, एक मैच के लिए मिलेंगे इतने करोड़

स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया को आखिरकार अपना नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है। Dream11 के करार खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम बिना स्पॉन्सर के खेल रही थी, लेकिन अब यह खाली जगह अपोलो टायर्स ने भर दी है। बीसीसीआई ने हाल ही में नए स्पॉन्सर के लिए आवेदन मांगे थे और कई बड़ी कंपनियों की रेस के बीच Apollo Tyres ने बाजी मार ली।

अपोलो टायर्स देगा ज्यादा रकम ड्रीम-11 बीसीसीआई को प्रति मैच 4 करोड़ रुपये देता था, लेकिन Apollo Tyres ने इससे ज्यादा ऑफर किया है। नए करार के मुताबिक, कंपनी प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपये देगी। यह समझौता साल 2027 तक लागू रहेगा। जर्सी पर दिखेगा नया नाम अब भारतीय टीम की जर्सी पर ‘India’ के ठीक नीचे Apollo Tyres लिखा दिखाई देगा, जैसे पहले ड्रीम-11 का नाम दिखता था। इस साझेदारी से टीम इंडिया को तो आर्थिक फायदा होगा ही, साथ ही अपोलो टायर्स की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ने की उम्मीद है।