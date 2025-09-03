ICC Rankings: सिकंदर रज़ा वनडे में नंबर 1 ऑलराउंडर बने, महाराज ने गेंदबाजी में पाया मुकाम

एजेंसी, दुबई। ज़िम्बाब्वे के ऑलराउंडर और टी20 कप्तान सिकंदर रज़ा श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की छोटी सीरीज़ के बाद वनडे में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। रज़ा ने दो मैचों में दो अर्धशतक लगाए, कुल 151 रन बनाए और एक विकेट भी लिया।

इस तरह उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक (302) हासिल किए। आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में, रज़ा ने दो अफ़ग़ान ऑलराउंडरों, अज़मतुल्लाह उमरज़ई और मोहम्मद नबी को पछाड़कर दो स्थान की छलांग लगाकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

रज़ा के अलावा, उनके हमवतन सीन विलियम्स भी सात स्थान की छलांग लगाकर 16वें स्थान पर पहुँच गए, जबकि श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलांका भी चार स्थान की छलांग लगाकर 21वें स्थान पर पहुँच गए। रज़ा बल्लेबाज़ों की सूची में भी नौ स्थान की छलांग लगाकर 22वें स्थान पर पहुँच गए, जबकि दो मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने वाले पथुम निसांका (198 रन) सात स्थान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर पहुँच गए। पहले वनडे में नाबाद 70 रन बनाने वाले जनिथ लियानागे 13 स्थान की छलांग लगाकर 29वें स्थान पर पहुँच गए, जबकि विलियम्स मामूली बढ़त के साथ 47वें स्थान पर रहे। ICC New Rule: क्रिकेट में लगेगा रोमांच का नया तड़का, बदलने जा रहे हैं ये नियम… जानें कब होंगे लागू इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका मैच के बाद रैंकिंग में बदलाव कैसे आया इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के पहले वनडे में 55 गेंदों में 86 रनों की पारी खेलने वाले एडेन मार्करम तीन पायदान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर आ गए, जबकि कप्तान टेम्बा बावुमा मंगलवार को हेडिंग्ले में आदिल राशिद की गेंद पर मात्र 6 रन (9) पर आउट होने के बाद छह पायदान नीचे खिसक गए। चूँकि यह कम स्कोर वाला मैच था, इसलिए पहले वनडे के बाद से गेंदबाज़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिला।