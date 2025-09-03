मेरी खबरें
    ICC Rankings: सिकंदर रज़ा वनडे में नंबर 1 ऑलराउंडर बने, महाराज ने गेंदबाजी में पाया मुकाम

    ज़िम्बाब्वे के टी20 कप्तान सिकंदर रज़ा ने हाल ही में हरारे में श्रीलंका के खिलाफ दो वनडे मैचों में दो अर्धशतक लगाने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़े। रज़ा ने 92 और 59* रन बनाए और अकेले दम पर एक अर्धशतक बनाने के करीब पहुँच गए थे, लेकिन श्रीलंका ने मैच और सीरीज़ 2-0 से जीत ली।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 05:19:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 06:19:03 PM (IST)
    सिकंदर रज़ा बने आईसीसी रैंकिंग के शीर्ष खिलाड़ी।

    HighLights

    1. रज़ा ने दो मैचों में दो अर्धशतक लगाए,151 रन बनाए। एक विकेट भी लिया।
    2. इस तरह उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक (302) हासिल किए।
    3. सीन विलियम्स भी सात स्थान की छलांग लगाकर 16वें स्थान पर पहुँच गए।

    एजेंसी, दुबई। ज़िम्बाब्वे के ऑलराउंडर और टी20 कप्तान सिकंदर रज़ा श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की छोटी सीरीज़ के बाद वनडे में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। रज़ा ने दो मैचों में दो अर्धशतक लगाए, कुल 151 रन बनाए और एक विकेट भी लिया।

    इस तरह उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक (302) हासिल किए। आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में, रज़ा ने दो अफ़ग़ान ऑलराउंडरों, अज़मतुल्लाह उमरज़ई और मोहम्मद नबी को पछाड़कर दो स्थान की छलांग लगाकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

    रज़ा के अलावा, उनके हमवतन सीन विलियम्स भी सात स्थान की छलांग लगाकर 16वें स्थान पर पहुँच गए, जबकि श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलांका भी चार स्थान की छलांग लगाकर 21वें स्थान पर पहुँच गए।

    रज़ा बल्लेबाज़ों की सूची में भी नौ स्थान की छलांग लगाकर 22वें स्थान पर पहुँच गए, जबकि दो मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने वाले पथुम निसांका (198 रन) सात स्थान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर पहुँच गए।

    पहले वनडे में नाबाद 70 रन बनाने वाले जनिथ लियानागे 13 स्थान की छलांग लगाकर 29वें स्थान पर पहुँच गए, जबकि विलियम्स मामूली बढ़त के साथ 47वें स्थान पर रहे।

    इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका मैच के बाद रैंकिंग में बदलाव कैसे आया

    इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के पहले वनडे में 55 गेंदों में 86 रनों की पारी खेलने वाले एडेन मार्करम तीन पायदान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर आ गए, जबकि कप्तान टेम्बा बावुमा मंगलवार को हेडिंग्ले में आदिल राशिद की गेंद पर मात्र 6 रन (9) पर आउट होने के बाद छह पायदान नीचे खिसक गए। चूँकि यह कम स्कोर वाला मैच था, इसलिए पहले वनडे के बाद से गेंदबाज़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिला।

    जोफ्रा आर्चर छह पायदान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर शीर्ष 20 में वापस आ गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड में अपना अच्छा प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीकी तेज़ गेंदबाज़ लुंगी एनगिडी भी पाँच पायदान ऊपर चढ़कर वेस्टइंडीज़ के अल्ज़ारी जोसेफ़ के साथ संयुक्त रूप से 23वें स्थान पर आ गए।

    श्रीलंका के असिथा फर्नांडो और हैट्रिक हीरो दिलशान मदुशंका दोनों क्रमशः छह और आठ स्थान ऊपर चढ़े, जबकि जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगरावा भी दो स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर आ गए। जिम्बाब्वे श्रृंखला में भाग नहीं लेने के कारण वानिंदु हसरंगा के एक स्थान नीचे खिसकने से भारत के रवींद्र जडेजा को फायदा हुआ और वह गेंदबाजों की सूची में एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गए।

