मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs AUS 1st T20: वनडे सीरीज हार के बाद टीम इंडिया अब करेगी टी20 में पलटवार, जानें कब, कहां और कैसे देखें पहला मुकाबला

    India vs Australia 1st T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से पांच मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है। वनडे सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम इस सीरीज में वापसी करना चाहेगी। यह सीरीज आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानते हैं फैंस इस मैच का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 05:04:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 05:04:58 PM (IST)
    IND vs AUS 1st T20: वनडे सीरीज हार के बाद टीम इंडिया अब करेगी टी20 में पलटवार, जानें कब, कहां और कैसे देखें पहला मुकाबला
    IND vs AUS 1st T20

    HighLights

    1. पांच मैचों की T20 सीरीज का 29 अक्टूबर से होने जा रहा आगाज
    2. कैनबरा में खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच
    3. वनडे सीरीज में हार के बाद T20 में दमदार वापसी करना चाहेगा भारत

    स्पोर्ट्स डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब टी20 फॉर्मेट में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की रोमांचक टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 29 अक्तूबर से होने जा रहा है। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह 2026 में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले तैयारी को परखने का सुनहरा मौका है।

    टीम इंडिया का हालिया टी20 फॉर्म शानदार रहा है, उसने आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और एशिया कप 2025 दोनों के खिताब अपने नाम किए हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में उसका रिकॉर्ड उतार-चढ़ाव भरा रहा है, ऐसे में भारत के पास इस दौरे का समापन जीत के साथ करने का सुनहरा मौका होगा।


    IND vs AUS 1st T20I: कब और कहां खेला जाएगा पहला मैच

    तारीख: 29 अक्तूबर (बुधवार)

    स्थान: कैनबरा

    टॉस: दोपहर 1:15 बजे

    मैच की शुरुआत: दोपहर 1:45 बजे

    पूरी सीरीज का शेड्यूल

    1. पहला T20I – 29 अक्तूबर, कैनबरा

    2. दूसरा T20I – 31 अक्तूबर, मेलबर्न

    3. तीसरा T20I – 2 नवंबर, होबार्ट

    4. चौथा T20I – 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

    5. पांचवां T20I – 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

    भारत में कहां देखें लाइव टेलीकास्ट

    भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं, दर्शक इसे जियोसिनेमा ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख सकते हैं।

    बिलकुल फ्री में ऐसे देखें मैच

    अगर आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मैच देखना चाहते हैं, तो डीडी स्पोर्ट्स (Doordarshan Sports) पर यह मुकाबला फ्री में प्रसारित किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश कनेक्शन होना जरूरी है।

    टीम इंडिया का प्लेइंग स्क्वॉड

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।

    यह भी पढ़ें- क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी... श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार, ICU से बाहर आए भारतीय बल्लेबाज

    ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग स्क्वॉड

    मिच मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा।

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह सीरीज न केवल रोमांचक क्रिकेट की गारंटी देती है, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों से पहले दोनों टीमों की रणनीतियों की झलक भी पेश करेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.