    IND vs AUS 3rd ODI: भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से धोया। भारत के लिए रोहित शर्मा ने सर्वाधिक नाबाद 121 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 04:23:53 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 04:23:53 PM (IST)
    IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RO-KO का ब्लॉकबस्टर शो, भारत को दिलाई यादगार जीत, जीत के साथ ली ऑस्ट्रेलिया से विदाई
    IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में भारत की यादगार जीत।

    HighLights

    1. रोहित-कोहली ने भारत को दिलाई यादगार जीत
    2. तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से धोया
    3. रोहित शर्मा ने सर्वाधिक नाबाद 121 रन बनाए

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। शुरुआती दो मैचों में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज 1-2 से समाप्त की, हालांकि मेजबान टीम पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुकी थी।

    भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार शतकीय पारी खेली, उन्होंने 125 गेंदों पर 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रन बनाए। विराट कोहली ने भी 81 गेंदों में 7 चौकों की मदद से नाबाद 74 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 169 रनों की साझेदारी करके टीम इंडिया को जीत दिला दी।


    RO-KO का ब्लॉकबस्टर शो

    रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 33वां शतक ठोका, जबकि विराट कोहली ने पर्थ और एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद इस मैच में शानदार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुभमन गिल के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब पिटाई की और 38.3 ओवर में ही टीम को 9 विकेट से बड़ी जीत दिला दी।

    रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज

    रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे वनडे में शतकीय पारी खेली। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। वहीं वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। रोहित ने तीन पारियों में 101 के औसत से 202 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला।

    ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी हुई फ्लॉप

    इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 236 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। कप्तान मिचेल मार्श ने 50 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का की मदद से 41 रनों की पारी खेली। मैथ्यू शॉर्ट ने 41 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 30 रन बनाए।

    भारतीय गेंदबाजों ने मचाया कहर

    टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को दो विकेट मिला। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक विकेट चटकाए।

