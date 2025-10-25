IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RO-KO का ब्लॉकबस्टर शो, भारत को दिलाई यादगार जीत, जीत के साथ ली ऑस्ट्रेलिया से विदाई

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। शुरुआती दो मैचों में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज 1-2 से समाप्त की, हालांकि मेजबान टीम पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुकी थी।

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार शतकीय पारी खेली, उन्होंने 125 गेंदों पर 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रन बनाए। विराट कोहली ने भी 81 गेंदों में 7 चौकों की मदद से नाबाद 74 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 169 रनों की साझेदारी करके टीम इंडिया को जीत दिला दी।

RO-KO का ब्लॉकबस्टर शो रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 33वां शतक ठोका, जबकि विराट कोहली ने पर्थ और एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद इस मैच में शानदार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुभमन गिल के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब पिटाई की और 38.3 ओवर में ही टीम को 9 विकेट से बड़ी जीत दिला दी। रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे वनडे में शतकीय पारी खेली। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। वहीं वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। रोहित ने तीन पारियों में 101 के औसत से 202 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला।