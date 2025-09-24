मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 06:50:00 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 06:50:11 AM (IST)
    IND vs BAN Playing 11: बाहर जाएंगे जसप्रीत बुमराह, शामिल होगा ये तेज गेंदबाज! देखें संभावित प्लेइंग-11
    IND vs BAN Playing 11: क्या होगा भारत का प्लेइंग-11

    HighLights

    1. IND vs BAN Playing 11: बांग्लादेश से जीत भारत को फाइनल में पहुंचाएगी।
    2. IND vs BAN Playing 11: बुमराह की जगह अर्शदीप को मिल सकता है मौका।
    3. IND vs BAN Playing 11: बल्लेबाजी क्रम में किसी बदलाव की संभावना नहीं।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप-2025 के सुपर-4 में भारतीय क्रिकेट टीम अपनी दूसरी चुनौती के लिए तैयार है। पाकिस्तान को लगातार दूसरी बार हराकर आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया अब बुधवार, 24 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश (IND vs BAN) से भिड़ेगी। इस मुकाबले में जीत के साथ भारत फाइनल में जगह लगभग पक्की कर सकता है।

    सभी की निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव और प्लेइंग-11 पर

    टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से मात दी थी। इस जीत के बाद अब सभी की निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी प्लेइंग-11 पर हैं। बांग्लादेश पहली बार इस टूर्नामेंट में भारत से भिड़ने उतर रहा है और यह टीम उलटफेर करने की काबिलियत रखती है, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा।

    यदि बुमराह बाहर तो कौन आएगा?

    गेंदबाजी विभाग में सबसे बड़ी चर्चा जसप्रीत बुमराह को लेकर है। पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह महंगे साबित हुए और चार ओवर में 45 रन खर्च कर बैठे। टीम मैनेजमेंट उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ आराम दे सकता है ताकि फाइनल जैसे अहम मुकाबलों के लिए फिट रखा जा सके। यदि बुमराह बाहर होते हैं तो अर्शदीप सिंह की वापसी तय है। अर्शदीप ने ओमान के खिलाफ इस टूर्नामेंट में खेलते हुए अपना 100वां टी20 इंटरनेशनल विकेट झटका था।

    संजू सैमसन अपनी लय में नहीं दिखे

    बल्लेबाजी में बदलाव की संभावना नहीं दिखती। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत दी थी। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार और संजू सैमसन अपनी लय में नहीं दिखे। वहीं तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को अब तक ज्यादा अवसर नहीं मिला है, लेकिन इनसे टीम को उम्मीदें हैं।

    भारत की संभावित प्लेइंग-11: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह/जसप्रीत बुमराह।

