IND vs BAN Playing 11: बाहर जाएंगे जसप्रीत बुमराह, शामिल होगा ये तेज गेंदबाज! देखें संभावित प्लेइंग-11

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप-2025 के सुपर-4 में भारतीय क्रिकेट टीम अपनी दूसरी चुनौती के लिए तैयार है। पाकिस्तान को लगातार दूसरी बार हराकर आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया अब बुधवार, 24 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश (IND vs BAN) से भिड़ेगी। इस मुकाबले में जीत के साथ भारत फाइनल में जगह लगभग पक्की कर सकता है।

सभी की निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव और प्लेइंग-11 पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से मात दी थी। इस जीत के बाद अब सभी की निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी प्लेइंग-11 पर हैं। बांग्लादेश पहली बार इस टूर्नामेंट में भारत से भिड़ने उतर रहा है और यह टीम उलटफेर करने की काबिलियत रखती है, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा।