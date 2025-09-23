मेरी खबरें
    IND vs BAN WEATHER REPORT: क्या भारत के 'विजय रथ' में बाधा बनेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 10:02:25 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 10:02:25 PM (IST)
    IND vs BAN WEATHER REPORT: क्या भारत के 'विजय रथ' में बाधा बनेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    IND vs BAN WEATHER REPORT

    HighLights

    1. बुधवार को एशिया कप 2025 का दूसरा रोमांचक मुकाबला
    2. सुपर-4 चरण का अहम मैच भारत और बांग्लादेश के बीच
    3. दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी

    स्पोर्ट्स डेस्क। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 24 सितंबर, बुधवार को एशिया कप 2025 का दूसरा सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। यह सुपर-4 चरण का अहम मैच भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच होगा, जहां दोनों ही टीमें अपने-अपने पिछले मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई हैं।

    भारतीय टीम ने 21 सितंबर को पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर शानदार आगाज़ किया था। वहीं, बांग्लादेश ने 20 सितंबर को श्रीलंका को मात देकर सुपर-4 में धमाकेदार एंट्री की थी। यही कारण है कि इस मुकाबले को फाइनल से पहले का "छोटा फाइनल" भी कहा जा रहा है।

    IND vs BAN: किसका पलड़ा रहेगा भारी?

    इतिहास गवाह है कि जब भी भारत और बांग्लादेश एशिया कप में आमने-सामने आते हैं, मुकाबला हाई-वोल्टेज और कड़ा होता है। इस बार भी फैंस को एक बार फिर तगड़े रोमांच की उम्मीद है।

    एक ओर भारतीय टीम के पास विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज बल्लेबाज हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के पास शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान जैसे धाकड़ गेंदबाज मौजूद हैं। ऐसे में भिड़ंत बेहद दिलचस्प रहने वाली है।

    कैसा रहेगा दुबई का मौसम

    क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि 24 सितंबर को दुबई का मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। बारिश से मैच में कोई बाधा आने की संभावना नहीं है।

    अधिकतम तापमान: करीब 39 डिग्री सेल्सियस

    न्यूनतम तापमान: लगभग 29 डिग्री सेल्सियस

    गर्मी खिलाड़ियों को जरूर परेशान कर सकती है, लेकिन जैसे-जैसे रात बढ़ेगी, मौसम सुहाना होता जाएगा। वहीं, दूसरी पारी में ओस गिरने की संभावना भी है, जिससे chasing करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है।

    दर्शकों का जमावड़ा तय

    भारतीय और बांग्लादेशी प्रशंसकों की भारी संख्या पहले से ही यूएई में मौजूद है। ऐसे में इस मैच में भी स्टेडियम खचाखच भरा होने की उम्मीद है। दर्शकों का जोश और समर्थन इस मुकाबले के रोमांच को और बढ़ा देगा।

    कब और कहां देख पाएंगे मैच?

    भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) का यह मुकाबला 24 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे शुरू होगा। टॉस का समय 7:30 बजे तय है। आयोजकों ने गर्मी को देखते हुए सभी मैचों का समय आधे घंटे आगे खिसका दिया है।

