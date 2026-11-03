IND vs NZ 1st ODI Playing 11: ऑकलैंड में रोहित-विराट पर नजरें, इस गेंदबाज के खेलने पर सस्पेंस

स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 प्रारूप की जंग समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब 50 ओवर के फॉर्मेट में चुनौती पेश करने को तैयार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मुकाबलों की एकदिवसीय श्रृंखला का आगाज बुधवार को ऑकलैंड के ऐतिहासिक ईडन पार्क में होने जा रहा है। इस मुकाबले में प्रशंसकों का मुख्य ध्यान टीम के दो सबसे अनुभवी स्तंभों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर केंद्रित रहेगा।

दोनों दिग्गज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल इसी प्रारूप में सक्रिय हैं, लिहाजा दौरे पर उनकी मौजूदगी खास आकर्षण बनी हुई है। करियर के इस पड़ाव को देखते हुए यह उनका अंतिम कीवी दौरा भी माना जा रहा है। शीर्ष क्रम की रूपरेखा स्पष्ट है; कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि तीसरे क्रम की जिम्मेदारी विराट संभालेंगे।