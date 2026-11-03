IND vs NZ 1st ODI Playing 11: ऑकलैंड में रोहित-विराट पर नजरें, इस गेंदबाज के खेलने पर सस्पेंस

स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 प्रारूप की जंग समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब 50 ओवर के फॉर्मेट में चुनौती पेश करने को तैयार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मुकाबलों की एकदिवसीय श्रृंखला का आगाज बुधवार को ऑकलैंड के ऐतिहासिक ईडन पार्क में होने जा रहा है। इस मुकाबले में प्रशंसकों का मुख्य ध्यान टीम के दो सबसे अनुभवी स्तंभों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर केंद्रित रहेगा।
दोनों दिग्गज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल इसी प्रारूप में सक्रिय हैं, लिहाजा दौरे पर उनकी मौजूदगी खास आकर्षण बनी हुई है। करियर के इस पड़ाव को देखते हुए यह उनका अंतिम कीवी दौरा भी माना जा रहा है। शीर्ष क्रम की रूपरेखा स्पष्ट है; कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि तीसरे क्रम की जिम्मेदारी विराट संभालेंगे।
चौथे नंबर पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर का उतरना तय माना जा रहा है, लेकिन मध्यक्रम के अन्य स्थानों को लेकर टीम प्रबंधन को रणनीतिक फैसला लेना होगा। विशेषज्ञ विकेटकीपर की भूमिका के लिए अनुभवी केएल राहुल और आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन आमने-सामने हैं। टी20 में प्रभावित करने के बावजूद वनडे के तकनीकी संतुलन के आधार पर राहुल को तरजीह मिल सकती है।
ऑलराउंड विभाग को मजबूती देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को एकादश में शामिल किए जाने के पूरे आसार हैं। हालिया टी20 मैचों में प्रभावी प्रदर्शन करने वाले नमन धीर भी दावेदारों की कतार में हैं, हालांकि पहले मैच में उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है।
ईडन पार्क की परिस्थितियों में कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भारत के मुख्य स्पिन हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग के चयन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। मोहम्मद सिराज हाल ही में समाप्त हुए इंडिया-ए के अनऑफिशियल टेस्ट का हिस्सा थे, ऐसे में आगामी टेस्ट मुकाबलों के मद्देनजर टीम प्रबंधन उनके वर्कलोड को नियंत्रित रखने का विकल्प चुन सकता है।
सिराज को आराम दिए जाने की स्थिति में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पेस बैटरी का नेतृत्व करेंगे, जबकि उनका साथ देने के लिए युवा गेंदबाज गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज को अंतिम ग्यारह में जगह मिल सकती है।
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शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़।