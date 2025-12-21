IND vs PAK: 17 चौके, 9 छक्के और 172 रन... कौन है Sameer Minhas जो भारत की जीत की राह में बने रोड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले जा रहे U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के युवा सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम के लिए समीर ने महज 113 गेंदों में 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली।

तोड़ा 13 साल पुराना रिकॉर्ड समीर की इस पारी की सबसे खास बात इसकी आक्रामकता रही। उन्होंने मात्र 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और उसके बाद और भी घातक हो गए। अपनी पारी में उन्होंने 17 चौके और 9 छक्के जड़े। इस दौरान उन्होंने सामी असलम के 2012 के रिकॉर्ड (134 रन) को ध्वस्त कर दिया। समीर अब U19 एशिया कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले और 150+ रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।