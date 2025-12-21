मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 03:17:32 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 03:17:32 PM (IST)
    IND vs PAK: 17 चौके, 9 छक्के और 172 रन... कौन है Sameer Minhas जो भारत की जीत की राह में बने रोड़ा
    IND vs PAK: कौन है Sameer Minhas?

    स्पोर्ट्स डेस्क। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले जा रहे U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के युवा सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम के लिए समीर ने महज 113 गेंदों में 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली।

    तोड़ा 13 साल पुराना रिकॉर्ड

    समीर की इस पारी की सबसे खास बात इसकी आक्रामकता रही। उन्होंने मात्र 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और उसके बाद और भी घातक हो गए। अपनी पारी में उन्होंने 17 चौके और 9 छक्के जड़े। इस दौरान उन्होंने सामी असलम के 2012 के रिकॉर्ड (134 रन) को ध्वस्त कर दिया। समीर अब U19 एशिया कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले और 150+ रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।


    कौन हैं समीर मिन्हास?

    2 दिसंबर 2006 को मुल्तान में जन्मे समीर एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आते हैं।

    पारिवारिक जुड़ाव: उनके बड़े भाई अराफात मिन्हास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और PSL के जाने-माने खिलाड़ी हैं।

    डेब्यू का जलवा: समीर ने अपने डेब्यू मैच में ही मलेशिया के खिलाफ 177* रनों की पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था।

    भारतीय खेमे में हलचल

    समीर की इस 'पावर हिटिंग' ने भारतीय टीम की रणनीति को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। हाई-वोल्टेज फाइनल में इतने बड़े स्कोर ने न केवल पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, बल्कि समीर को पाकिस्तान क्रिकेट के 'फ्यूचर स्टार' के रूप में भी स्थापित कर दिया है।

