IND vs PAK Final Asia Cup 2025: सलमान आगा की गीदड़भभकी... भारत को दे डाली धमकी - 'फाइनल में हर हाल में जीतेंगे'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। यह जीत पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि 41 साल के टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Final Asia Cup 2025) के बीच खेला जाएगा।

कप्तान सलमान आगा का बड़ा बयान मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि टीम को पता है फाइनल में क्या करना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीतने के लिए पूरी तैयारी करेगा। सलमान ने फील्डिंग पर किए गए सुधारों और टीम के आत्मविश्वास को खासतौर पर रेखांकित किया।