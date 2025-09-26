IND vs PAK Final Asia Cup 2025: सलमान आगा की गीदड़भभकी... भारत को दे डाली धमकी - 'फाइनल में हर हाल में जीतेंगे'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। यह जीत पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि 41 साल के टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Final Asia Cup 2025) के बीच खेला जाएगा।
मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि टीम को पता है फाइनल में क्या करना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीतने के लिए पूरी तैयारी करेगा। सलमान ने फील्डिंग पर किए गए सुधारों और टीम के आत्मविश्वास को खासतौर पर रेखांकित किया।
सलमान आगा ने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की गेंदबाजी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने मैच को पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ा। साथ ही उन्होंने माना कि टीम को फाइनल से पहले बल्लेबाजी पर और मेहनत करनी होगी।
गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में भारत ने पहले ही पाकिस्तान को दो बार मात दी है। ऐसे में फाइनल मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों में खासा जोश है। सलमान ने संकेत दिए कि टीम इस बार किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 135 रन जैसे छोटे लक्ष्य को भी डिफेंड कर दिखाया। शुरुआत में बांग्लादेश ने मैच पर पकड़ बनाई थी, लेकिन खराब शॉट चयन और लचर फील्डिंग ने उन्हें पीछे कर दिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत के खिलाफ फाइनल में उतरेगा।
इसे भी पढ़ें... Asia Cup 2025 Final: बांग्लादेश को धूल चटाकर फाइनल में पहुंचा भारत, जीत के बाद गंभीर का ये पोस्ट Viral