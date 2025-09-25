मेरी खबरें
    Asia Cup 2025 सीरीज के सुपर-4 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से बुरी तरह हराया है। इसके साथ ही भारत सीरीज के फाइनल में पहुंच गया है। गुरुवार को होने वाली मैच के विजेता टीम के साथ 28 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 01:31:46 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 01:33:41 PM (IST)
    Asia Cup 2025 Final: बांग्लादेश को धूल चटाकर फाइनल में पहुंचा भारत, जीत के बाद गंभीर का ये पोस्ट Viral
    फाइनल में पहुंचा भारत

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत Asia Cup 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को हराते हुए पहुंच गया है। पिछले मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराते हुए शानदार जीत हासिल की है। अब सीरीज के फाइनल मैच में भारत के खिलाफ बांग्लादेश या पाकिस्तान कौन खेलेगा, यह गुरुवार को सुपर-4 सीरीज के बाद तय हो जाएगा। हालांकि भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं।

    बता दें कि सुपर-4 के मैच में भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह शिकस्त दी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीती। टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने बॉलिंग चुना। भारतीय बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 168 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम को 169 का टारगेट दिया। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश 19.3 ओवर में ही ऑलआउट हो गई।

    बांग्लादेश की टीम ने 19.3 ओवर में मात्र 127 रन ही बनाए। ऐसे में वह भारत से 41 रनों से हार गई। भारत की ओर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 75 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। भारत की टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आसानी से मैच जीत लिया।

    बांग्लादेश और पाकिस्तान, कौन खेलेगा फाइनल

    इस जीत के साथ ही भारतीय टीम का एशिया कप फाइनल में पहुंच गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को खेले जाने वाले मैच के नतीजे से यह तय होगा कि भारत फाइनल किसके साथ खेलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टीमों ने सुपर-4 में अब तक 2 में से 1 1 मैच जीते हैं। एशिया कप फाइनल का मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा।

    भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के बाद भारत के टीम के कोच गौतम गंभीर ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने एक्स पर 3 शब्दों का पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 'Into the Finals' यानी फाइनल में पहुंच गई।

