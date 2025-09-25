Asia Cup 2025 Final: बांग्लादेश को धूल चटाकर फाइनल में पहुंचा भारत, जीत के बाद गंभीर का ये पोस्ट Viral

स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत Asia Cup 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को हराते हुए पहुंच गया है। पिछले मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराते हुए शानदार जीत हासिल की है। अब सीरीज के फाइनल मैच में भारत के खिलाफ बांग्लादेश या पाकिस्तान कौन खेलेगा, यह गुरुवार को सुपर-4 सीरीज के बाद तय हो जाएगा। हालांकि भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं।

बता दें कि सुपर-4 के मैच में भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह शिकस्त दी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीती। टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने बॉलिंग चुना। भारतीय बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 168 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम को 169 का टारगेट दिया। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश 19.3 ओवर में ही ऑलआउट हो गई।

बांग्लादेश की टीम ने 19.3 ओवर में मात्र 127 रन ही बनाए। ऐसे में वह भारत से 41 रनों से हार गई। भारत की ओर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 75 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। भारत की टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आसानी से मैच जीत लिया। यह भी पढ़ें- 39 साल तक झेलता रहा 'मेरा बाप घूसखोर' का कलंक, 100 रुपये रिश्वत के आरोप ने बर्बाद कर दिया 'बचपन' बांग्लादेश और पाकिस्तान, कौन खेलेगा फाइनल इस जीत के साथ ही भारतीय टीम का एशिया कप फाइनल में पहुंच गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को खेले जाने वाले मैच के नतीजे से यह तय होगा कि भारत फाइनल किसके साथ खेलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टीमों ने सुपर-4 में अब तक 2 में से 1 1 मैच जीते हैं। एशिया कप फाइनल का मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा।