IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाजों की होगी मौज या बल्लेबाज मचाएंगे तूफान, जानें भारत या पाकिस्तान कौन पड़ेगा भारी

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप-2025 का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप इतिहास में पहली बार दोनों टीमें खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है। पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मुकाबले इसी मैदान पर हुए थे और दोनों बार भारत विजयी रहा। हालांकि फाइनल का दबाव अलग होता है, इसलिए मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है।

पिच का हाल दुबई की पिच सामान्यतः धीमी मानी जाती है और गेंद रुककर आती है। शुक्रवार को भारत-श्रीलंका मैच में रन बरसते दिखे और दोनों टीमों ने 200 का आंकड़ा पार किया। फाइनल में भी रन बन सकते हैं, लेकिन स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना है। इस लिहाज से भारत के पास कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे स्पिन गेंदबाज बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी अक्सर स्पिन के सामने संघर्ष करती नजर आई है।