Ind vs SA 2nd Test: भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे कप्तान शुभमन गिल

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दूसरे टेस्ट में खेलते नजर नहीं आएंगे। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सूत्रों ने पुष्टि की है कि वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। टीम मंगलवार को एक वैकल्पिक अभ्यास सत्र करेगी।

एक सूत्र ने कहा कि उन्हें गंभीर गर्दन दर्द है और हमें चोट के बारे में अधिक जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। उन्हें लगातार नेक कॉलर पहनने की सलाह दी गई है। आगे कहा कि उन्हें तीन-चार दिन आराम और हवाई यात्रा न करने की सलाह दी गई है। ऐसे में गुवाहाटी जाना उचित नहीं है। हालांकि, हम उनकी स्थिति रोजाना मॉनिटर कर रहे हैं।

शनिवार से है दूसरा टेस्ट भारतीय टीम बुधवार को गुवाहाटी रवाना होगी, जहां शनिवार से दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि गिल की स्थिति का अभी भी आकलन किया जा रहा है और फिजियो व मेडिकल स्टाफ द्वारा उनका एक और मूल्यांकन किया जाएगा। चौथी पारी में गिल की अनुपस्थिति से भारत एक बल्लेबाज कम रह गया और टीम 124 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए 30 रन से हार गई। अगर गिल बाहर होते हैं तो भारत के पास साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। यह भी पढ़ें- Income Tax Act 2025: इस दिन से बदलने जा रहे ITR और टैक्स नियम, जानें क्या-क्या होगा बदलाव? कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गए थे अस्पताल गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन अस्पताल ले जाया गया था। भारत की पहली पारी में केवल तीन गेंद खेलकर चार रन पर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद उन्होंने आगे हिस्सा नहीं लिया। तीसरे दिन सुबह बीसीसीआई ने पुष्टि की कि वे मैच में आगे नहीं उतरेंगे। उन्हें रविवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।