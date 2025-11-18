मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Income Tax Act 2025: इस दिन से बदलने जा रहे ITR और टैक्स नियम, जानें क्या-क्या होगा बदलाव?

    ITR overhaul: संसद ने 12 अगस्त को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पास किया था। इसके तहत TDS की तिमाही रिटर्न से लेकर ITR फॉर्म तक सभी फॉर्मेट दोबारा डिजाइन किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिविजन मिलकर इन्हें ज्यादा टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 03:02:53 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 03:02:53 PM (IST)
    Income Tax Act 2025: इस दिन से बदलने जा रहे ITR और टैक्स नियम, जानें क्या-क्या होगा बदलाव?
    Income Tax Act लागू होने से पहले बड़ा अपडेट।

    HighLights

    1. Income Tax Act लागू होने से पहले बड़ा अपडेट
    2. इस दिन से बदलने जा रहे ITR और टैक्स नियम
    3. CBDT ने जारी किया अपडेट, जानेंक्या होगा बदलाव

    बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग जल्द ही सरल और ज्यादा आसानी से समझ आने वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म लेकर आने वाला है। विभाग के मुताबिक जनवरी तक नए ITR फॉर्म और नियम नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ये सभी बदलाव इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत लागू होंगे, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह जानकारी सीबीडीटी प्रमुख रवि अग्रवाल ने सोमवार को दी।

    इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में टैक्सपेयर लाउंज लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि विभाग नए फॉर्म और नियमों को इस तरह तैयार कर रहा है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरना बेहद आसान लगे। अग्रवाल के अनुसार, “हमारी कोशिश है कि जनवरी तक सभी फॉर्म जारी कर दिए जाएं, ताकि लोग पहले से अपने सिस्टम तैयार कर सकें। नया ITR फॉर्म जितना हो सके उतना सरल होगा, जिससे कंप्लायंस में कोई दिक्कत न आए।”


    नए कानून में क्या होगा बदलाव?

    संसद ने 12 अगस्त को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पास किया था। इसके तहत TDS की तिमाही रिटर्न से लेकर ITR फॉर्म तक सभी फॉर्मेट दोबारा डिजाइन किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिविजन मिलकर इन्हें ज्यादा टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहे हैं।

    क्या नहीं बदलेगा?

    नए कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ इतनी कोशिश की गई है कि पुराने 1961 के जटिल कानून की भाषा को सरल बनाया जाए, ताकि सामान्य टैक्सपेयर भी नियमों को आसानी से समझ सके।

    यह भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: वियतनाम घूमने का सपना रेलवे कर रहा पूरा, 6 दिन का ये सस्ता ऑफर आप भी न जाने दें हाथ से

    नए कानून की बड़ी बातें

    • 1961 के पुराने कानून के 819 सेक्शन घटाकर 536 कर दिए गए

    • 47 चैप्टर घटाकर 23 किए गए

    • कानून की भाषा 5.12 लाख शब्दों से घटाकर 2.6 लाख शब्द कर दी गई

    • स्पष्टता के लिए 39 नए टेबल और 40 नए फॉर्मूले जोड़े गए

    सरकार का दावा है कि नया इनकम टैक्स कानून अगले वित्त वर्ष से टैक्स सिस्टम को अधिक हल्का, सरल और समझने में आसान बना देगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.