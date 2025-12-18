IND vs SA 5th T20I Weather Update: क्या पांचवा मुकाबला भी हो जाएगा रद? जानें कैसा रहेगा मौसम

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है। सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में भारी कोहरे की भेंट चढ़ गया, जिसे बिना एक भी गेंद फेंके रद करना पड़ा। अब क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें 19 दिसंबर को अहमदाबाद (IND vs SA 5th T20I Weather Update) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले पांचवें और अंतिम निर्णायक मैच पर टिकी हैं। लखनऊ की घटना के बाद फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अहमदाबाद में भी कोहरा खेल बिगाड़ेगा?

राहत की खबर भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अहमदाबाद में मौसम क्रिकेट के अनुकूल रहने वाला है। लखनऊ के विपरीत, यहां कोहरे की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मैच के दौरान आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। इसका अर्थ है कि दर्शकों को बिना किसी बाधा के पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिल सकता है।

सीरीज का समीकरण

भारत का पलड़ा भारी फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत ने कटक और धर्मशाला में जीत दर्ज की थी, जबकि मुल्लांपुर में उसे हार का सामना करना पड़ा। चौथा मैच रद होने के कारण अब पांचवां मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत के लिए: यदि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम यह मैच जीतती है, तो सीरीज 3-1 से उसके नाम होगी। हारने की स्थिति में सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी, यानी भारत सीरीज हार नहीं सकता।

दक्षिण अफ्रीका के लिए: एडेन मार्करम की सेना के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है। सीरीज हार से बचने के लिए उन्हें हर हाल में यह मैच जीतना होगा।

India vs South Africa T20I 2025: दोनों टीमें इस प्रकार-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा , तिलक वर्मा, शाहबाज, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), डिकाक, हेंड्रिक्स, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, फरेरा, जेनसेन, लूथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन, एनरिक नोर्त्जे, लुंगी नगिदी, कार्बिन बाश, केशव महाराज और जार्ज लिंडे।

