IND vs SA: कोहली का शतक, कुलदीप की फिरकी, भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया

स्पोर्ट्स डेस्क। रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। विराट कोहली ने 135 रनों की पारी खेलते हुए अपने करियर का 52वां शतक जमाया, जो वनडे इतिहास का 7000वां शतक भी बना। उनकी पारी ने भारत को 349 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

रोहित-विराट की साझेदारी

टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा (57) और कोहली ने 136 रनों की साझेदारी कर पारी की मजबूत नींव रखी। उनके स्ट्रोक प्ले ने भारतीय पारी को गति दी।

मिडल ऑर्डर की गिरावट

क्विक विकेटों से भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन कोहली अंत तक डटे रहे और आखिरी ओवरों में आक्रामक शॉट्स लगाए।

साउथ अफ्रीका की कमजोर शुरुआत

हर्षित राणा ने शुरुआती ओवर में ही दो विकेट लेकर अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। पांचवें ओवर में तीन विकेट गिर चुके थे।

ब्रीट्ज़्की और यानसेन की वापसी

ब्रीट्ज़्की (72) और यानसेन (70) ने छठे विकेट के लिए 97 रन जोड़कर भारतीय टीम पर दबाव बनाया। दोनों की आक्रामक बल्लेबाज़ी ने मैच में थ्रिल बढ़ाया।

कुलदीप यादव ने पलटा मैच

34वें ओवर में कुलदीप ने पहले यानसेन और फिर ब्रीट्ज़्की को आउट कर मैच को भारत की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कुल तीन विकेट चटकाए।

बॉश का संघर्ष जारी

कार्बिन बॉश (67) ने आखिरी ओवर तक उम्मीद जगाई, लेकिन कृष्णा ने उन्हें आउट कर भारत को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका 332 पर सिमट गई।