    IND vs SA: कोहली का शतक, कुलदीप की फिरकी, भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया

    Ind vs SA 1st ODI: रांची वनडे में विराट कोहली के 135 रनों और कुलदीप यादव की निर्णायक गेंदबाज़ी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली। शुरुआती झटकों के बाद भी भारत ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और अंत में गेंदबाज़ों ने जीत सुनिश्चित की।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:28:38 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:28:38 PM (IST)
    IND vs SA: भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया।

    HighLights

    1. विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जमाते हुए 7000वां वनडे शतक भी दर्ज कराया।
    2. कुलदीप यादव ने अहम मोड़ पर यानसेन और ब्रीट्ज़्की के विकेट लेकर मैच पलटा।
    3. आखिरी ओवर तक रोमांच बने मुकाबले में भारत ने 17 रनों से जीत दर्ज की।

    स्पोर्ट्स डेस्क। रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। विराट कोहली ने 135 रनों की पारी खेलते हुए अपने करियर का 52वां शतक जमाया, जो वनडे इतिहास का 7000वां शतक भी बना। उनकी पारी ने भारत को 349 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

    रोहित-विराट की साझेदारी

    टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा (57) और कोहली ने 136 रनों की साझेदारी कर पारी की मजबूत नींव रखी। उनके स्ट्रोक प्ले ने भारतीय पारी को गति दी।

    मिडल ऑर्डर की गिरावट

    क्विक विकेटों से भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन कोहली अंत तक डटे रहे और आखिरी ओवरों में आक्रामक शॉट्स लगाए।

    साउथ अफ्रीका की कमजोर शुरुआत

    हर्षित राणा ने शुरुआती ओवर में ही दो विकेट लेकर अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। पांचवें ओवर में तीन विकेट गिर चुके थे।

    ब्रीट्ज़्की और यानसेन की वापसी

    ब्रीट्ज़्की (72) और यानसेन (70) ने छठे विकेट के लिए 97 रन जोड़कर भारतीय टीम पर दबाव बनाया। दोनों की आक्रामक बल्लेबाज़ी ने मैच में थ्रिल बढ़ाया।

    कुलदीप यादव ने पलटा मैच

    34वें ओवर में कुलदीप ने पहले यानसेन और फिर ब्रीट्ज़्की को आउट कर मैच को भारत की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कुल तीन विकेट चटकाए।

    बॉश का संघर्ष जारी

    कार्बिन बॉश (67) ने आखिरी ओवर तक उम्मीद जगाई, लेकिन कृष्णा ने उन्हें आउट कर भारत को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका 332 पर सिमट गई।


