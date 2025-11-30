KKR के इस ताबड़तोड़ खिलाड़ी ने IPL से लिया संन्यास, अब टीम में निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल 2026 से पहले अपने रिटायरमेंट की औपचारिक घोषणा कर दी। रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में रसेल ने बताया कि वह अब खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि टीम के "पावर कोच" के रूप में KKR से जुड़ेंगे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें इस सीजन रिटेन नहीं किया था।
आंद्रे रसेल 2014 और 2024 में खिताब जीतने वाली KKR टीम के अहम सदस्य रहे। 2019 में वह IPL के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) बने थे। KKR के लिए खेलते हुए उन्होंने 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जो टीम में सुनील नरेन के बाद दूसरा सर्वोच्च रिकॉर्ड है।
वीडियो संदेश में रसेल ने कहा
मैंने आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। मैं दुनिया की बाकी लीगों और KKR की अन्य फ्रेंचाइजियों के लिए खेलता रहूंगा। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको समझना होता है कि अब रुकना ही बेहतर है।
उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी विरासत को चमकदार रूप में छोड़ना चाहते हैं।
जब फैंस पूछें कि ‘क्यों, तुम अभी भी थोड़ा और खेल सकते हो’, तब रिटायर होना हमेशा बेहतर है, बजाय इसके कि लोग कहें कि ‘तुम्हें सालों पहले संन्यास ले लेना चाहिए था।
नई भूमिका में रसेल को KKR के नए हेड कोच अभिषेक नायर के साथ काम करना होगा। टीम के कोचिंग स्टाफ में कई बदलाव किए गए हैं-
टिम साउथी – गेंदबाजी कोच
शेन वॉटसन – सहायक कोच
ड्वेन ब्रावो – टीम मेंटर
रसेल अब बल्लेबाजों और ऑलराउंडर्स के पावर-हिटिंग टेक्नीक पर काम करेंगे।
37 वर्षीय रसेल ने 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) से IPL डेब्यू किया था। 2014 में KKR से जुड़ने के बाद वह टीम के चेहरे बन गए। वह IPL इतिहास में 2000+ रन और 100+ विकेट लेने वाले सिर्फ दो खिलाड़ियों में शामिल हैं। इस सूची में दूसरा नाम रवींद्र जडेजा का है।