IND vs SA ODI: सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका की निगाहें वापसी पर

स्पोर्ट्स डेस्क, IND vs SA 2nd ODI: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन दिसंबर (बुधवार) को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला दोपहर एक बजे से खेला जाएगा। रांची में हुए पहले हाई-स्कोरिंग मैच को 17 रन से जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
ऐसे में अब भारतीय टीम की निगाहें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होंगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम पलटवार करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाने की पूरी कोशिश करेगी। डे-नाइट मैच में जमकर चौके-छक्के लगेंगे। अभ्यास के दौरान कोहली ने लंबे शाट लगाए। जबकि रोहित ने ग्राउंड शॉट लगाकर अभ्यास किया।
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच को आमतौर पर संतुलित माना जाता है। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, जिससे एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि रांची में देखने को मिला था। गेंदबाजी में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से स्विंग मिल सकती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर भी अपना कमाल दिखा सकते हैं।
इस मैदान पर हुए एकमात्र वनडे में, टीम इंडिया ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी की थी और आसानी से जीत हासिल की थी। ओस दूसरे हाफ में एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, इसलिए टास जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि बाद में ओस का सामना न करना पड़े।
साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा पहले मैच में बाहर थे। दूसरे मैच में वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में अभ्यास में उन्होंने तकरीबन एक घंटे तक बल्लेबाजी की। वहीं पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले टोनी डी जार्जी ने लंबे-लंबे शॉट लगाए।