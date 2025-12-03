IND vs SA ODI: सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका की निगाहें वापसी पर

स्पोर्ट्स डेस्क, IND vs SA 2nd ODI: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन दिसंबर (बुधवार) को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला दोपहर एक बजे से खेला जाएगा। रांची में हुए पहले हाई-स्कोरिंग मैच को 17 रन से जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

ऐसे में अब भारतीय टीम की निगाहें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होंगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम पलटवार करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाने की पूरी कोशिश करेगी। डे-नाइट मैच में जमकर चौके-छक्के लगेंगे। अभ्यास के दौरान कोहली ने लंबे शाट लगाए। जबकि रोहित ने ग्राउंड शॉट लगाकर अभ्यास किया।