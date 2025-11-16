IND vs SA: 15 साल बाद घर में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, 124 रन चेज नहीं कर पाया भारत, बने ये रिकॉर्ड्स

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 124 रन का लक्ष्य चेज न कर पाने के कारण हार गई। टेस्ट इतिहास में यह पहली घटना है जब टीम इंडिया ने अपने घर में 125 या उससे कम का लक्ष्य हासिल नहीं किया। भारत 93 रन पर ऑलआउट हो गया। यह हार और भी चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि ईडन गार्डन्स में भारत पिछले 13 साल से अपराजित था। आखिरी बार 2012 में इंग्लैंड ने यहां भारत को हराया था।

125 से कम लक्ष्य के चेज में फेल टेस्ट क्रिकेट में भारत दूसरी बार 125 से कम टारगेट चेज नहीं कर पाया। इससे पहले 1997 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज ने भारत को 120 रन का लक्ष्य भी नहीं हासिल करने दिया था। 15 साल बाद घर पर अफ्रीका के हाथों हार भारतीय टीम घर में 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हारी है। पिछली बार 2010 नागपुर टेस्ट में प्रोटियाज ने भारत को शिकस्त दी थी। अफ्रीका ने सबसे छोटा टोटल डिफेंड किया साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स में इतिहास रच दिया। टीम ने यहां सबसे छोटा टोटल 124 रन सफलतापूर्वक डिफेंड किया। इससे पहले 1972 में भारत ने 192 रन का स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ बचाया था। भारत में ओवरऑल यह दूसरा सबसे छोटा लक्ष्य है जिसे किसी टीम ने बचाया है। वानखेड़े में 2004 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 107 रन डिफेंड किए थे।