IND vs WI 2nd Test: शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का ‘शुभ’ आगाज, वेस्टइंडीज पर दर्ज की 2-0 से ऐतिहासिक जीत

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखा है। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की इस सीरीज में भारत ने मेहमान टीम को 2-0 से मात देकर शानदार अंदाज में जीत हासिल की। यह गिल की बतौर टेस्ट कप्तान पहली सीरीज थी, और उन्होंने इसे जीत के साथ यादगार बना दिया।

दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से जीत के साथ सीरीज पर कब्जा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। चौथे दिन भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने चौथे दिन ही हासिल कर लिया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 58 रन बनाए और जीत की नींव रखी। उनके साथ युवा ओपनर साई सुदर्शन ने भी 39 रनों की उपयोगी पारी खेली।

इससे पहले, वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 248 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत को पहली पारी में 270 रनों की बढ़त मिली। फॉलोऑन झेलने के बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में संघर्ष करते हुए 390 रन बनाए, लेकिन यह बढ़त भारत को रोकने के लिए काफी नहीं थी। 23 साल से कायम है भारत का दबदबा वेस्टइंडीज पर यह जीत सिर्फ एक सीरीज ट्रायंफ नहीं, बल्कि भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व की पुष्टि है। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज ने आखिरी बार भारत को टेस्ट मैच में वर्ष 2002 में हराया था। तब से लेकर अब तक, यानी पिछले 23 वर्षों में, कैरेबियाई टीम को भारत के खिलाफ टेस्ट जीत का स्वाद नहीं मिल सका है। इस दौरान भारत ने वेस्टइंडीज पर हर घरेलू और विदेशी सीरीज में दबदबा बनाए रखा है।