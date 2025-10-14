मेरी खबरें
    शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। यह शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज थी, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत का पिछले 23 सालों से वेस्टइंडीज पर दबदबा बनाए रखा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 03:38:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 03:38:51 PM (IST)
    IND vs WI 2nd Test: शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का ‘शुभ’ आगाज, वेस्टइंडीज पर दर्ज की 2-0 से ऐतिहासिक जीत
    1. शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज
    2. वेस्टइंडीज टीम को 2-0 से मात देकर शानदार जीत हासिल की
    3. भारतीय टीम का 23 सालों से वेस्टइंडीज पर दबदबा बनाए रखा

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखा है। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की इस सीरीज में भारत ने मेहमान टीम को 2-0 से मात देकर शानदार अंदाज में जीत हासिल की। यह गिल की बतौर टेस्ट कप्तान पहली सीरीज थी, और उन्होंने इसे जीत के साथ यादगार बना दिया।

    दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से जीत के साथ सीरीज पर कब्जा

    दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। चौथे दिन भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने चौथे दिन ही हासिल कर लिया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 58 रन बनाए और जीत की नींव रखी। उनके साथ युवा ओपनर साई सुदर्शन ने भी 39 रनों की उपयोगी पारी खेली।


    इससे पहले, वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 248 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत को पहली पारी में 270 रनों की बढ़त मिली। फॉलोऑन झेलने के बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में संघर्ष करते हुए 390 रन बनाए, लेकिन यह बढ़त भारत को रोकने के लिए काफी नहीं थी।

    23 साल से कायम है भारत का दबदबा

    वेस्टइंडीज पर यह जीत सिर्फ एक सीरीज ट्रायंफ नहीं, बल्कि भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व की पुष्टि है। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज ने आखिरी बार भारत को टेस्ट मैच में वर्ष 2002 में हराया था। तब से लेकर अब तक, यानी पिछले 23 वर्षों में, कैरेबियाई टीम को भारत के खिलाफ टेस्ट जीत का स्वाद नहीं मिल सका है। इस दौरान भारत ने वेस्टइंडीज पर हर घरेलू और विदेशी सीरीज में दबदबा बनाए रखा है।

    गिल का नेतृत्व और टीम का सामंजस्य

    शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि नए जोश और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन भी किया। उनके नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों को मौका मिला, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूत किया। केएल राहुल, साई सुदर्शन, और गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसी जोड़ी ने अहम योगदान दिया।

    गिल ने मैच के बाद कहा कि कप्तान के तौर पर यह शुरुआत मेरे लिए खास है। टीम ने हर सत्र में लड़ाई लड़ी और एकजुट होकर खेल दिखाया। हमारी तैयारी और अनुशासन ने यह जीत संभव की।

    WTC पॉइंट्स टेबल में भारत नंबर-3 पर कायम

    इस सीरीज की 2-0 जीत के बाद भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में 12 अंक मिले। हालांकि टीम की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, भारत अभी भी तीसरे स्थान पर कायम है। लेकिन इस जीत ने भारत की फाइनल रेस में उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है।

