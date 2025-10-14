UP में कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, Diwali से पहले 14 लाख लोगों को मिलेगा बोनस

डिजिटल डेस्क। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अहम है और सरकार उनके कल्याण के लिए हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। दीपावली से पहले मिलने वाला यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आएगा, साथ ही शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस (Productivity Linked Bonus) अनुमन्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का बोनस प्राप्त होगा।
सरकार के इस फैसले से लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस पर राज्य सरकार को लगभग ₹1,022 करोड़ का व्ययभार वहन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बोनस का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ दीपावली का पर्व उल्लासपूर्वक मना सकें।
बोनस का लाभ राज्य के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600 से ₹1,51,100) तक हैं, अर्थात् सादृश्य ग्रेड वेतन ₹4,800 तक के पदधारक। इसमें राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, स्थानीय निकाय, जिला पंचायतों के कर्मचारी, कार्यप्रभारित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल हैं।