UP में कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, Diwali से पहले 14 लाख लोगों को मिलेगा बोनस

डिजिटल डेस्क। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है।

सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अहम मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अहम है और सरकार उनके कल्याण के लिए हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। दीपावली से पहले मिलने वाला यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आएगा, साथ ही शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा।