    IND vs WI 2nd Test के दौरान वेस्टइंडीज के ओपेनर बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शानदार शतक जड़ा है। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है। इसके साथ ही इस शकत ने कई और किर्तिमान स्थापित किए है। वेस्टइंडीज ने 7 साल बात भारत के खिलाफ शतक लगाया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 01:49:54 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 01:52:10 PM (IST)
    IND vs WI 2nd Test: वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का पहला शतक, 23 साल बात रचा यह आनोखा इतिहास
    जॉन कैंपबेल ने जड़ा पहला शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे IND vs WI 2nd टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शानदार शतक जड़ा है। इस शतक के साथ ही कैंपबेल वेस्टइंडीज की टीम की शानदार वापसी कराई है। वहीं इस शतक के साथ ही कैंपबेल ने अपने 7 सालों का सूखा भी खत्म कर लिया है। कैंपबेल का यह शतक कई मायने में खास है।

    बता दें कि भारत के खिलाफ शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के आखिरी बल्लेबाज रोस्टन चेस थे, जो कि वर्तमान में टीम के कप्तान हैं। उन्होंने 2018 में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ शतक लगाया था, वहीं उसके 7 साल बाद जॉन कैंपबेल ने 2025 में यह शतक जड़ा है।


    टेस्ट फॉर्मेट का पहला शतक

    यह शतक कैंपबेल के लिए और भी खास हो जाता है, क्योंकि यह टेस्ट फॉर्मेट का उनका पहला शतक है। कैंपबेल ने 2019 में इंग्लैण्ड के खिलाफ टेस्क क्रिकेट में डेब्यू किया था। जिसके बाद कैंपबेल ने 25 मैचों में 49 पारियां खेल ली है, अब जाकर 50वीं पारी में उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में पहला शतक जड़ा है।

    बनाया अनोखा रिकॉर्ड

    इतना ही नहीं, जॉन कैंपबेल टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ 19 साल बाद शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज ओपनर बन गए हैं। इससे पहले डैरेन गंगा ने ओपनिंग करते हुए 2006 में 135 रन बनाए थे। शतक के साथ ही एक जॉन कैंपबेल ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। भारत की जमीन पर 23 साल बाद किसी कैरेबियाई ओपनर से शतक लगाया है। इससे पहले 2002 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेवेल हाइंड्स ने ऐसा किया था।

