IND vs WI: अहमदाबाद में ध्रुव जुरेल ने जड़ा करियर का पहला टेस्ट शतक, टीम को पहुंचाया मजबूत स्थिति में

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी है। इस मैच के दूसरे दिन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने जोरदार खेल दिखाते हुए अपने करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी।

उन्होंने कैरिबियाई टीम के खिलाफ 190 गेंदों में शतक पूरा किया। उनके इस शतक के दम पर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में लगभग ढाई सौ रन की बढ़त हासिल कर ली है।

जुरेल ने अहमदाबाद में शानदार बल्लेबाजी करके एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है। चोटिल ऋषभ पंत की जगह टीम में शामिल हुए जुरेल ने अब ना सिर्फ विकेटकीपर, बल्कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी अपना दावा पेश किया है। इस मैच में नंबर पांच पर बैटिंग करने वाले जुरेल ने कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के विकेट गिरने के बाद टीम को संभाला। उन्हें यहां रविंद्र जडेजा का अच्छा साथ मिला।

ऐसा है जुरेल का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड

उनकी बैटिंग में संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिला, जिसमें आक्रामकता और सावधानी दोनों थी। इस सीरीज से पहले इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए की ओर से 140 रनों की शानदार पारी खेली थी। इंग्लैंड दौरे पर इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उन्होंने 4 पारियों में 3 अर्धशतक लगाए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका औसत 48.91 का है, जिसमें 39 पारियों में 13 फिफ्टी और 2 शतक शामिल हैं।