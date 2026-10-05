Ind vs WI T20 Match: भारत से टक्कर के लिए कैरेबियाई टीम ने मांगा नारियल पानी, ड्रेसिंग रूम में आइस बाथ टब लगाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पानी पी-पीकर किसी को कोसना कहावत तो सभी ने सुनी होगी, अब इंदौर में मैच खेलने आ रही कैरेबियाई टीम पानी पी-पीकर भारत से टक्कर लेना चाहती है। यह पढ़कर आपको हैरानी होगी, लेकिन वेस्टइंडीज टीम प्रबंधन ने मैच के दौरान नारियल पानी की उचित व्यवस्था करने के लिए विशेष आग्रह किया है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 11 अक्टूबर को होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी न तो गर्मी का मौसम है और न ही इंदौर में बहुत ज्यादा उमस होती है। मगर फिर भी कैरेबियाई क्रिकेटरों ने नारियल पानी की मांग रखी है। मैच से पहले वेस्टइंडीज टीम प्रबंधन ने अपनी मांगों की लिस्ट इंदौर भेज दी है। मैच के दौरान टीम प्रबंधन का नारियल पानी की उपलब्धता पर ज्यादा फोकस है।