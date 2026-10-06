Ind vs Wi T20 Match: इंदौर के अंतरराष्ट्रीय मैच में इंदौरी ही सुनाएगा फैसला, नितिन मेनन करेंगे अंपायरिंग

कपीश दुबे, नईदुनिया, इंदौर। होलकर स्टेडियम में करीब 34 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट मैच होने जा रहा है। मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच 11 अक्टूबर को होगा। इस मैच में भारतीय टीम में कोई भी इंदौर का खिलाड़ी शामिल नहीं है, मगर मैच का फैसला एक इंदौरी ही सुनाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के लिए बीसीसीआई ने इंदौर के नितिन मेनन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

नितिन आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल भारत के एकमात्र अंपायर हैं। दोनों देशों के बीच टी-20 सीरीज के दौरान नितिन पांचों मैचों में विभिन्न भूमिकाओं में रहेंगे। इंदौर में होने वाले मैच के लिए उन्हें थर्ड अंपायर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वे रांची में नौ अक्टूबर को होने वाले दूसरे टी-20 मैच में भी थर्ड अंपायर रहेंगे। छह अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली सीरीज के पहले मैच में नितिन मैदानी अंपायर होंगे। हैदराबाद में 14 अक्टूबर को और बेंगलुरू में 17 अक्टूबर को होने वाले मैच में भी नितिन को मैदानी अंपायर बनाया है। अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पिता पुत्र की जोड़ी नितिन मेनन के पिता नरेंद्र मेनन भी अंतरराष्ट्रीय अंपायर रहे हैं। नरेंद्र मेनन ने सत्र 1980-81 में इंदौर में ही दो अंतरराष्ट्रीय वनडे मैचों में अंपायरिंग की थी। दोनों मैचों में भारतीय महिला टीम की टक्कर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हुई थी। दोनों मैच नेहरू स्टेडियम में खेले गए थे। इस दौरान नरेंद्र मेनन मध्य प्रदेश की रणजी टीम से भी बतौर क्रिकेटर खेला करते थे।