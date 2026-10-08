कपीश दुबे, नईदुनिया इंदौर। दुनियाभर के दिग्गज क्रिकेटर अपने बल्ले और गेंद का कमाल दिखाने इंदौर आ रहे हैं। इन्हें देखने के लिए इंदौर से लेकर देशभर के प्रशंसक भी होलकर स्टेडियम पहुंचेंगे। मैच के लिए प्रशंसकों के बीच टिकटों की मारामारी इतनी है कि मिनटों में सभी बिक गए थे।

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखकर प्रदेश के युवाओं के पास भी सीखने का बड़ा अवसर होता है, लेकिन अजीब संयोग है कि मध्य प्रदेश की किसी भी टीम में शामिल खिलाड़ी इस मैच के लिए स्टेडियम में मौजूद नहीं रहेगा। होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेला जाएगा। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलता देखना क्रिकेटरों के लिए सबसे बड़ी पाठशाला माना जाता है। मगर इस बार मैच के दौरान ऐसा संयोग है कि मध्य प्रदेश की सभी टीमें अलग-अलग टूर्नामेंट के लिए शहर से बाहर रहेंगी।