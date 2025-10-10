IND vs WI: अरुण जेटली स्टेडियम में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, कोहली-गांगुली को छोड़ा पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, डिजिटल डेस्क। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। भारत सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 की लीड हासिल कर चुका है। पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों का धांसू प्रदर्शन जारी है। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए करियर का सातवां शतक जड़ दिया। अपनी इस पारी के दम पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन हजार रन भी पूरे कर लिए।

यशस्वी ने विराट-गांगुली को पछाड़ा बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस दौरान विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। दरअसल तीन हजार इंटरनेशनल रन पूरे करने के मामले में यशस्वी ने इन दोनों दिग्गजों से कम पारियां खेली हैं। उन्होंने शुरुआत में स्लो और सतर्क होकर खेला, लेकिन एक बार टिकने के बाद उनका बल्ला नहीं रुका और जल्द ही उन्होंने 'जैसबॉल' अंदाज में खेलते हुए 145 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया।