    IND vs WI: अरुण जेटली स्टेडियम में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, कोहली-गांगुली को छोड़ा पीछे

    Yashasvi Jaiswal Century: भारत-वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जोरदार शतक जड़कर विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 03:00:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 03:00:49 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, डिजिटल डेस्क। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। भारत सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 की लीड हासिल कर चुका है। पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों का धांसू प्रदर्शन जारी है। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए करियर का सातवां शतक जड़ दिया। अपनी इस पारी के दम पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन हजार रन भी पूरे कर लिए।

    यशस्वी ने विराट-गांगुली को पछाड़ा

    बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस दौरान विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। दरअसल तीन हजार इंटरनेशनल रन पूरे करने के मामले में यशस्वी ने इन दोनों दिग्गजों से कम पारियां खेली हैं। उन्होंने शुरुआत में स्लो और सतर्क होकर खेला, लेकिन एक बार टिकने के बाद उनका बल्ला नहीं रुका और जल्द ही उन्होंने 'जैसबॉल' अंदाज में खेलते हुए 145 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया।


    शुरुआत में सावधानी से खेले यशस्वी

    यशस्वी ने केएल राहुल के साथ पारी का आगाज करते हुए शुरुआत में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की शुरुआती स्विंग और उछाल को रोकते हुए सावधानी से शुरुआत की। भारत पहले घंटे में लगभग 2.5 रन प्रति ओवर ही बना पाया, लेकिन यह सब योजना का हिस्सा था।

    भारतीय बल्लेबाजों ने लंच के बाद अपना रन रेट बढ़ाया। यशस्वी के पार्टनर केएल राहुल अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 54 गेंदों पर 38 रन बनाकर जोमेल वैरिकन का शिकार बने। यशस्वी ने अब तक जितने भी शतक जड़े हैं, वह सभी अलग-अलग मैदान पर बनाए गए हैं।

