IND W vs PAK W: छोरों के बाद छोरियों ने दी पाकिस्तान को पटखनी, 88 रनों से मैच किया अपने नाम

स्पोर्ट्स डेस्क। पुरुष टीम की राह पर चलते हुए भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर अपना दबदबा कायम रखा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच को जीतकर भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 12-0 का रिकॉर्ड बना लिया।

लगातार चौथे रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट मैदान पर आमने-सामने थीं। चुनौतीपूर्ण और धीमी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन हरलीन देओल की जिम्मेदार पारी और आखिर में ऋचा घोष की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने पाकिस्तान के सामने 247 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई।

यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने भारत को वनडे में ऑलआउट किया, लेकिन नतीजा फिर भी भारत के पक्ष में ही गया क्योंकि मैच की कमान पूरी तरह टीम इंडिया के हाथ में रही। भारत की शानदार शुरुआत पाकिस्तान के लिए 248 रनों का लक्ष्य शुरू से ही कठिन लग रहा था। रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर से दबाव बना दिया। ओपनर मुनीबा अली और सदफ शामस रन बनाने के लिए जूझती रहीं। चौथे ओवर में पाकिस्तान का स्कोर मात्र 6 रन था, इसी दौरान मुनीबा रन आउट हो गईं। इस पर पाकिस्तान ने नियम उल्लंघन का आरोप लगाया, जो गलत साबित हुआ। सदफ को आठवें ओवर में क्रांति गौड़ ने आउट किया और इसके बाद लगातार विकेट गिरते गए। क्रांति ने आलिया रियाज (2) और नतालिया परवेज (33) को भी पवेलियन भेजा। वहीं दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तानी कप्तान सना मीर को आउट कर पाकिस्तान की हालत खराब कर दी।