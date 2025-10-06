IND W vs PAK W: छोरों के बाद छोरियों ने दी पाकिस्तान को पटखनी, 88 रनों से मैच किया अपने नाम

स्पोर्ट्स डेस्क। पुरुष टीम की राह पर चलते हुए भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर अपना दबदबा कायम रखा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच को जीतकर भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 12-0 का रिकॉर्ड बना लिया।
लगातार चौथे रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट मैदान पर आमने-सामने थीं। चुनौतीपूर्ण और धीमी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन हरलीन देओल की जिम्मेदार पारी और आखिर में ऋचा घोष की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने पाकिस्तान के सामने 247 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई।
यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने भारत को वनडे में ऑलआउट किया, लेकिन नतीजा फिर भी भारत के पक्ष में ही गया क्योंकि मैच की कमान पूरी तरह टीम इंडिया के हाथ में रही।
भारत की शानदार शुरुआत
पाकिस्तान के लिए 248 रनों का लक्ष्य शुरू से ही कठिन लग रहा था। रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर से दबाव बना दिया। ओपनर मुनीबा अली और सदफ शामस रन बनाने के लिए जूझती रहीं। चौथे ओवर में पाकिस्तान का स्कोर मात्र 6 रन था, इसी दौरान मुनीबा रन आउट हो गईं। इस पर पाकिस्तान ने नियम उल्लंघन का आरोप लगाया, जो गलत साबित हुआ।
सदफ को आठवें ओवर में क्रांति गौड़ ने आउट किया और इसके बाद लगातार विकेट गिरते गए। क्रांति ने आलिया रियाज (2) और नतालिया परवेज (33) को भी पवेलियन भेजा। वहीं दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तानी कप्तान सना मीर को आउट कर पाकिस्तान की हालत खराब कर दी।
राणा को मिली सफलता
स्नेह राणा की गेंदबाजी थोड़ी महंगी रही, लेकिन 38वें ओवर में उन्हें सफलता मिली जब सिदरा नवाज ने कैच थमा दिया। इसके बाद दीप्ति ने रमीन शमीम को बिना खाता खोले बोल्ड किया और फिर आखिरी विकेट (सादिया इकबाल) लेकर पाकिस्तान की पारी समाप्त कर दी।
भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष
भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी क्योंकि टॉस गलती से पाकिस्तान के पक्ष में गया। बीच-बीच में धुआं और कीटनाशक छिड़काव से खेल बाधित होता रहा, जिससे बल्लेबाजों की लय टूटती रही।
हरलीन देओल ने 65 गेंदों में 46 रन बनाकर पारी संभाली, जबकि अंत में ऋचा घोष ने 20 गेंदों पर 35 रन की धुआंधार पारी खेल भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
शीर्षक्रम का उतार-चढ़ाव
भारत की ओपनर प्रतिका रावल (31) ने डायना बेग की लगातार तीन गेंदों पर चौके जड़कर लय पकड़ी, लेकिन स्मृति मंधाना (23) पावरप्ले में ही आउट हो गईं। उन्हें फातिमा सना ने 10वें ओवर में बोल्ड किया।
प्रतिका भी जल्द ही क्लीन बोल्ड हो गईं। इसके बाद हरलीन देओल और कप्तान हरमनप्रीत कौर (19) ने 39 रन की साझेदारी की, लेकिन हरमनप्रीत भी ज्यादा देर टिक नहीं सकीं। जेमिमा रोड्रिग्स (32) के साथ हरलीन ने 45 रन की पार्टनरशिप निभाई।
ऋचा घोष का धमाका
दीप्ति शर्मा (25) और स्नेह राणा (20) ने मिलकर 42 रन जोड़े, लेकिन अंतिम ओवरों में ऋचा घोष ने मैच का रुख बदल दिया। उनकी 20 गेंदों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। खासकर उनका स्वीप शॉट स्टेडियम में रोमांच भर गया।
