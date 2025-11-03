IND W vs SA W Final: पिता की सीख ने बदल दिया खेल, मनसा देवी से मन्नत मांगकर शेफाली ने रचा इतिहास

डिजिटल डेस्क। जैसे-जैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम जीत की ओर बढ़ती गई, शेफाली वर्मा के घर में खुशियों का माहौल बनता गया। रोहतक स्थित उनके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लग गया। मैच खत्म होने से पहले ही परिवार ने ढोलक की थाप पर नाचना शुरू कर दिया और आतिशबाजी से घर का आंगन जगमगा उठा। रात करीब 11:40 बजे जब दक्षिण अफ्रीका की टीम आठ विकेट खो चुकी थी, तभी जीत का जश्न शुरू हो गया था।

पिता की सलाह शेफाली की इस ऐतिहासिक पारी के पीछे उनके पिता संजीव वर्मा की सलाह का भी बड़ा योगदान रहा। सेमीफाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पिता ने उन्हें समझाया था कि “बस विकेट पर टिके रहो, रन अपने आप आएंगे।” बेटी ने पिता की यह बात दिल से मानी, और फाइनल में धैर्य के साथ शानदार पारी खेलते हुए भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया।