IND W vs SA W Final: इतिहास रचने को तैयार भारत की बेटियां, महिला वनडे विश्व कप को आज मिलेगा नया विजेता

स्पोर्ट डेस्क। आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम रविवार को जब वनडे विश्व कप के फाइनल में उतरेगी, तो उसका एकमात्र लक्ष्य पहली बार विश्व खिताब अपने नाम करना होगा। हालांकि यह सफर आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उसके सामने पहली बार फाइनल में पहुंची और जबरदस्त लय में चल रही दक्षिण अफ्रीका की टीम होगी। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगी, जहां दुनिया को एक नया महिला विश्व चैंपियन मिलेगा।

भारत का इस टूर्नामेंट में सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा। लीग स्टेज के बीच में टीम के बाहर होने का खतरा था, लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर बल्लेबाजों के प्रदर्शन ने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार के बावजूद बाकी सभी मैचों में प्रभावी प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई।