    IND W vs SA W Final: इतिहास रचने को तैयार भारत की बेटियां, महिला वनडे विश्व कप को आज मिलेगा नया विजेता

    आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम रविवार को जब वनडे विश्व कप के फाइनल में उतरेगी, तो उसका एकमात्र लक्ष्य पहली बार विश्व खिताब अपने नाम करना होगा। हालांकि यह सफर आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उसके सामने पहली बार फाइनल में पहुंची और जबरदस्त लय में चल रही दक्षिण अफ्रीका की टीम होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 05:56:10 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 05:56:10 AM (IST)
    इतिहास रचने को तैयार भारत की बेटियां

    HighLights

    1. भारतीय टीम का लक्ष्य पहली बार विश्व खिताब अपने नाम करना होगा
    2. भारत के लिए इस टूर्नामेंट में सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा
    3. जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद

    स्पोर्ट डेस्क। आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम रविवार को जब वनडे विश्व कप के फाइनल में उतरेगी, तो उसका एकमात्र लक्ष्य पहली बार विश्व खिताब अपने नाम करना होगा। हालांकि यह सफर आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उसके सामने पहली बार फाइनल में पहुंची और जबरदस्त लय में चल रही दक्षिण अफ्रीका की टीम होगी। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगी, जहां दुनिया को एक नया महिला विश्व चैंपियन मिलेगा।

    भारत का इस टूर्नामेंट में सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा। लीग स्टेज के बीच में टीम के बाहर होने का खतरा था, लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर बल्लेबाजों के प्रदर्शन ने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार के बावजूद बाकी सभी मैचों में प्रभावी प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई।


    इनसे बड़ी उम्मीद

    जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर से फाइनल में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। जेमिमा की निरंतरता भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ रही है, जबकि हरमनप्रीत अपने अनुभव और आक्रामकता से टीम को संतुलित रखती हैं। वहीं, स्मृति मंधाना भी बेहतरीन फॉर्म में हैं। उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 389 रन बनाए हैं और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

    टीम को हालांकि प्रतिका रावल की कमी खलेगी, जो चोट के चलते बाहर हैं। उनकी जगह आई युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और अमनजोत कौर ने जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाकर टीम को मजबूती दी है।

    गेंदबाजी चिंता का विषय

    गेंदबाजी विभाग भारत की सबसे बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन टीम को उम्मीद है कि उसके स्पिनर फाइनल में अहम भूमिका निभाएंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम स्पिन के खिलाफ कमजोर नजर आई है और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के सामने उसका शीर्ष क्रम जल्दी ढह गया था। ऐसे में भारत इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

    दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर बड़ा संदेश दिया है। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट शानदार फॉर्म में हैं और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 169 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर मरिजान कैप ने पांच विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

    दर्शकों में जबरदस्त उत्साह

    फाइनल को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में सभी टिकट बिक चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हालांकि, मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को लगभग 63 प्रतिशत वर्षा की संभावना है। आयोजन समिति ने 3 नवंबर को रिजर्व डे रखा है। यदि रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो सका, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।

