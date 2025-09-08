Asia Cup में फिर दबदबा बनाने को तैयार भारत, 9वें खिताब पर टीम की नजरें, लेकिन इस टीम से रहना होगा सावधान

मेरी खबरें
    Team India: क्रिकेट की दुनिया में एशिया का सरताज बनने की जंग कल से यूएई में शुरू हो रही है। आठ बार ये ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया एक बार फिर खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया बेहद संतुलित मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ एक ही टीम उसे टक्कर दे सकती है और वो पाकिस्तान नहीं है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 08:57:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 08:57:19 PM (IST)
    HighLights

    1. कल से शुरू होने जा रहा है एशिया कप का रोमांच
    2. बाकी टीमों के लिए भारत को रोकना होगा मुश्किल
    3. Asia Cup में आठ बार की चैंपियन है टीम इंडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप का आगाज़ मंगलवार से यूएई की सरज़मीं पर होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। मौजूदा समय में भारतीय टीम विश्व चैंपियन और नंबर-1 रैंकिंग की हकदार है, ऐसे में खिताब की सबसे बड़ी दावेदार भी वही मानी जा रही है।

    बुधवार को दुबई में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत अपना पहला मैच मेज़बान यूएई से खेलेगा। टीम इतनी संतुलित है कि चयनकर्ताओं ने 17 की बजाय केवल 15 खिलाड़ियों का ही चयन किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए किया जाता है।

    8 बार का चैंपियन है भारत

    भारत अब तक आठ बार (सात बार वनडे और एक बार टी-20) एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। लक्ष्य इस बार नौवीं बार एशिया का सरताज बनने का है। मौजूदा हालात देखें तो बाकी सभी टीमें अभी प्रयोग और संयोजन में उलझी हैं, जबकि भारत पूरी तरह तय रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा।

    भारत का दमखम

    सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम का जीत प्रतिशत 80 के आसपास रहा है। उपकप्तान शुभमन गिल को भविष्य का कप्तान माना जा रहा है। बल्लेबाजी में गहराई, जसप्रीत बुमराह की धार और स्पिन विभाग का संतुलन भारत को किसी भी हालात में मजबूत बनाता है। सबसे अहम बात यह है कि टीम का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट है।

    बाकी टीमें कहां खड़ी हैं?

    पाकिस्तान ने बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे दिग्गजों को हटाकर नई टीम पर दांव लगाया है और गेंदबाज़ी में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली पर उम्मीदें टिकाई हैं। श्रीलंका कप्तान चरित असलंका की अगुवाई में चुनौती देगा, लेकिन लंबी जीत की लय पकड़ने पर सवाल हैं। बांग्लादेश अभी भी अस्थिर नज़र आता है।

    अफगानिस्तान – सबसे बड़ी चुनौती

    भारत के लिए असली खतरा अफगानिस्तान बन सकता है। राशिद खान, नूर अहमद और अजमतुल्लाह गजनफर जैसे स्पिनर मिडिल ओवरों में किसी भी टीम को रोकने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाज़ी भी पिछले कुछ वर्षों में कहीं ज्यादा धारदार हो गई है।

    सहयोगी टीमों का अनुभव

    यूएई, ओमान और हांगकांग जैसी टीमें ट्रॉफी की दावेदार तो नहीं हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसी ताक़तवर टीमों के खिलाफ खेलना उनके लिए बड़े अनुभव से कम नहीं होगा। इनमें कई प्रवासी खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्हें पहली बार सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों का सामना करने का मौका मिलेगा।

