Asia Cup में फिर दबदबा बनाने को तैयार भारत, 9वें खिताब पर टीम की नजरें, लेकिन इस टीम से रहना होगा सावधान

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप का आगाज़ मंगलवार से यूएई की सरज़मीं पर होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। मौजूदा समय में भारतीय टीम विश्व चैंपियन और नंबर-1 रैंकिंग की हकदार है, ऐसे में खिताब की सबसे बड़ी दावेदार भी वही मानी जा रही है।

बुधवार को दुबई में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत अपना पहला मैच मेज़बान यूएई से खेलेगा। टीम इतनी संतुलित है कि चयनकर्ताओं ने 17 की बजाय केवल 15 खिलाड़ियों का ही चयन किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए किया जाता है।

8 बार का चैंपियन है भारत भारत अब तक आठ बार (सात बार वनडे और एक बार टी-20) एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। लक्ष्य इस बार नौवीं बार एशिया का सरताज बनने का है। मौजूदा हालात देखें तो बाकी सभी टीमें अभी प्रयोग और संयोजन में उलझी हैं, जबकि भारत पूरी तरह तय रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। भारत का दमखम सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम का जीत प्रतिशत 80 के आसपास रहा है। उपकप्तान शुभमन गिल को भविष्य का कप्तान माना जा रहा है। बल्लेबाजी में गहराई, जसप्रीत बुमराह की धार और स्पिन विभाग का संतुलन भारत को किसी भी हालात में मजबूत बनाता है। सबसे अहम बात यह है कि टीम का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट है।