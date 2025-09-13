Asia Cup 2025: पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार भारत, लेकिन आंकड़े दे रहे टेंशन, जानें संभावित प्लेइंग XI

स्पोर्ट्स डेस्क। देश में चल रही बॉयकॉट मुहिम के बीच रविवार को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। आमतौर पर दोनों देशों के बीच होने वाले मैचों को लेकर जबरदस्त उत्साह और चर्चा रहती है, लेकिन इस बार देश में चल रहे बॉयकॉट अभियान और हालिया परिस्थितियों के चलते वह जोश देखने को नहीं मिल रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच का हाईवोल्टेज मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। हालांकि, भारत में कई जगह इस मैच का विरोध हो रहा है और इसकी वजह अप्रैल में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था। संभवतः यही वजह रही है कि इस मैच में पहले जैसा मौहाल नजर नहीं आ रहा है।

भारत का पलड़ा भारी अब दोनों प्रतिद्वंद्वी रविवार को आमने-सामने होंगे, जो टूर्नामेंट के इतिहास (टी20I) में उनका चौथा मुकाबला होगा। हालांकि, टी20I इतिहास में दोनों टीमें कुल 13 बार आमने-सामने आ चुकी हैं। इसमें भारत का पलड़ा भारी है। टी20I इतिहास में भारत और पाकिस्तान कुल 13 बार आमने-सामने हुए हैं। भारत ने कुल 9 बार मैच जीता है। वहीं, पाकिस्तान ने तीन बार बाजी मारी है। एक मैच टाई रहा है। हालांकि, बॉल आउट में भारत ने बाजी मारी थी। तो कहा जा सकता है कि भारत ने 10 बार जीत दर्ज की है। एशिया कप में भारत-पाक का हेड टू हेड कुल मैच: 19 भारत: 10 पाकिस्तान: 6 नो रिजल्ट: 3 लेकिन ये आकड़े बढ़ा रहे हैं टेंशन इस स्टेडियम के आंकड़े तो भारत के लिए भुलाने वाले हैं। इसी मैदान पर टीम इंडिया को ऐसा जख्म मिला था जो आज भी नासूर बनकर चुभता है। देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैदान पर कुल तीन ही टी20 मैच खेले गए हैं। इनमें से पाकिस्तान के हिस्से दो में जीत आई है। दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर सबसे पहले टी20 मैच 24 अक्तूबर 2021 को खेला गया था। ये टी20 वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें पाकिस्तान को 10 विकेट से जीत मिली थी। ये पाकिस्तान की किसी भी वर्ल्ड कप में भारत पर पहली जीत थी। भारत को ये जीत काफी चुभती है।

इसके बाद 28 अगस्त 2022 को एशिया कप में एक बार फिर ये दोनों टीमें टी20 मैच खेलने उतरी थीं जिसमें भारत ने पांच विकेट से जीत हासिल की थी। इसी एशिया कप में चार सितंबर को दोनों टीमें फिर भिड़ी थीं जिसमें पाकिस्तान ने भारत को पांच विकेट से पटखनी दी थी। भारत करेगा वापसी? आंकड़ों के लिहाज से तो पाकिस्तान का पलड़ा इस मैच में भारी है, लेकिन मौजूदा स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भारत काफी आगे दिख रहा है। टीम इंडिया टी20 की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है और उसके पास इस फॉर्मेट के एक से एक बल्लेबाज-गेंदबाज हैं। भारत ने पहले मैच में यूएई को मात दी तो वहीं पाकिस्तान ने ओमान को हराया। भारत ने तो आसानी से जीत हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी ओमान के सामने बिखर गई थी। कैसी होगी टीम इंडिया की Playing 11? भारत की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव की संभावना नहीं है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में शानदार शुरुआत दी थी। तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव और फिर तिलक वर्मा उतर सकते हैं। विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन का खेलना तय माना जा रहा है। ऑलराउंडर में हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे मजबूत विकल्प हैं। पिछले मैच में हार्दिक ने गेंदबाजी की शुरुआत की, अक्षर और दुबे ने भी अहम योगदान दिया। यह भी पढ़ें- 'इतनी जल्दी भूल गए आतंकी हमला...', भारत-पाकिस्तान मैच पर शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने उठाए सवाल गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह की वापसी पर चर्चा तेज है। अगर उन्हें मौका मिलता है, तो स्पिनरों या किसी ऑलराउंडर को बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि, दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिच को देखते हुए भारत जसप्रीत बुमराह के साथ सिर्फ एक तेज गेंदबाज और बाकी स्पिन अटैक के साथ भी उतर सकता है।