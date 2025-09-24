26/11 मुंबई हमले के बाद से टी-20 में पाकिस्तान के खिलाफ 'बाप' साबित हुआ है भारत, आंकड़े दे रहे गवाही

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा से ही रोमांचक रही है और इसका सभी को इंतजार रहता है। जब से दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच क्रिकेट की शुरुआत हुई है, तब से पाकिस्तान का टेस्ट और वनडे में भारत के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है।

हालांकि टी-20 फॉर्मेट ऐसा है, जहां हमेशा भारत की तूती बोली है और पाकिस्तान बच्चा साबित हुआ है। दोनों देश क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे पहली बार साल 2007 में भिड़े थे, जब दोनों के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा था। लेकिन इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

पाक को हराकर भारत ने जीता खिताब 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ही फाइनल में हराकर भारत पहली बार टी-20 वर्ल्ड चैंपियन बना था। लेकिन उसके बाद 2008 में हुए मुंबई हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास डाल दी। इसके बावजूद आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब भी दोनों टीमें भिड़ीं, भारत ने तब पाकिस्तान को मौका ही नहीं दिया और बुरी तरह रौंद दिया। जब पाकिस्तान को मिली पहली जीत कई सालों तक भारत ने पाकिस्तान को टी-20 में हराया और अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन दुबई में खेले गए 2021 टी-20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने पहली बार भारत को 10 विकेट से हराकर इतिहास रचा। यह पहली मर्तबा था, जब पाकिस्तान ने भारत को किसी वर्ल्ड कप मैच में पटखनी दी थी। इस मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं और मुकाबले को दस विकेट से अपने नाम किया।