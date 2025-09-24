मेरी खबरें
    26/11 मुंबई हमले के बाद से टी-20 में पाकिस्तान के खिलाफ 'बाप' साबित हुआ है भारत, आंकड़े दे रहे गवाही

    India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के बीच जंग क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता में से एक है। दोनों टीमों के बीच मैच का सभी को इंतजार रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय रोमांच चरम पर होता है। आइए एक नजर डालते हैं कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 03:44:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 03:46:57 PM (IST)
    HighLights

    1. भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की जंग का सबको रहता है इंतजार
    2. टी-20 फॉर्मेट में भारत ने पाकिस्तान को बच्चा साबित किया है
    3. पाकिस्तान ने टी-20 फॉर्मेट में भारत को 3 साल पहले हराया था

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा से ही रोमांचक रही है और इसका सभी को इंतजार रहता है। जब से दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच क्रिकेट की शुरुआत हुई है, तब से पाकिस्तान का टेस्ट और वनडे में भारत के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है।

    हालांकि टी-20 फॉर्मेट ऐसा है, जहां हमेशा भारत की तूती बोली है और पाकिस्तान बच्चा साबित हुआ है। दोनों देश क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे पहली बार साल 2007 में भिड़े थे, जब दोनों के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा था। लेकिन इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

    पाक को हराकर भारत ने जीता खिताब

    2007 टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ही फाइनल में हराकर भारत पहली बार टी-20 वर्ल्ड चैंपियन बना था। लेकिन उसके बाद 2008 में हुए मुंबई हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास डाल दी। इसके बावजूद आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब भी दोनों टीमें भिड़ीं, भारत ने तब पाकिस्तान को मौका ही नहीं दिया और बुरी तरह रौंद दिया।

    जब पाकिस्तान को मिली पहली जीत

    कई सालों तक भारत ने पाकिस्तान को टी-20 में हराया और अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन दुबई में खेले गए 2021 टी-20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने पहली बार भारत को 10 विकेट से हराकर इतिहास रचा। यह पहली मर्तबा था, जब पाकिस्तान ने भारत को किसी वर्ल्ड कप मैच में पटखनी दी थी। इस मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं और मुकाबले को दस विकेट से अपने नाम किया।

    इस मैच में इन दोनों पाक खिलाड़ियों ने नाबाद फिफ्टी जड़कर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। लेकिन भारत ने 2022 एशिया कप में और फिर उसी साल मेलबर्न में हुए टी-20 वर्ल्ड कप के मैच में शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को मात दी।

    दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

    दोनों टीमों के बीच टी-20 फॉर्मेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाई जाए तो तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादातर टी-20 मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 12 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान के खाते में तीन मैच ही गए हैं। इनमें से भारत ने आईसीसी और एशिया कप टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ आठ मैच जीते हैं, जिससे उसका प्रभाव दिखता है।

