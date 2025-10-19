मेरी खबरें
    ICC Women's World Cup 2025: भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर में मुकाबला आज, एमपी की बेटी और बहू पर टिकी उम्मीदें

    इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच महिला विश्व कप का मुकाबला है। एमपी की बेटी क्रांति गौड़ और शहर की बहू स्मृति मंधाना पर मैच को लेकर उम्मीदें टिकी हैं। स्मृति मंधाना फॉर्म में हैं और क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था।

    By Kapeesh Dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 01:42:25 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 01:53:55 PM (IST)
    HighLights

    1. क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश में छतरपुर के घुवारा की हैं।
    2. स्मृति मंधाना इंदौर की बहू बनने वाली हैं।
    3. क्रांति ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली की रौनक के साथ ही इंदौर में क्रिकेट का भी उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के बाजारों और मोहल्लों की तरह ही होलकर स्टेडियम भी रविवार को रोशनी में नहाया नजर आएगा। यहां भी चौकों-छक्कों की आतिशबाजी होगी। दोपहर तीन बजे से महिला विश्व कप में टक्कर भारत और इंग्लैंड की टीमों में होगी। भारतीय टीम में मप्र की बेटी क्रांति गौड़ और शहर की होने वाली बहू स्मृति मंधाना भी हैं, जिनके प्रदर्शन पर देश की उम्मीदें टिकी होंगी।

    शहर में इससे पहले हुए विश्व कप के दो मैचों के प्रति प्रशंसकों का उत्साह कम था, लेकिन इस मैच के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं। स्मृति की सगाई इंदौर के ही गायक और निर्देशक पलाश मुछाल से हुई है। जल्द ही दोनों विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, वहीं क्रांति गौड़ छतरपुर के घुवारा की हैं।


    पलाश और स्मृति का परिवार रहेगा मौजूद

    इस मैच को देखने के लिए पलाश और स्मृति का पूरा परिवार भी रविवार को होलकर स्टेडियम में मौजूद रहेगा। स्मृति के माता-पिता सांगली से और पलाश के माता-पिता मुंबई से आएंगे। स्मृति इस समय फार्म में हैं और उन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक भी जड़ा था।

    इंदौर में भी उनसे टीम और प्रशंसकों को एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं क्रांति ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप से पहले हुई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने चेस्टर ली स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए 52 रन देकर छह विकेट लिए थे। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उस मैच के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी। यहां भी क्रांति से इसी प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

