ICC Women's World Cup 2025: भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर में मुकाबला आज, एमपी की बेटी और बहू पर टिकी उम्मीदें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली की रौनक के साथ ही इंदौर में क्रिकेट का भी उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के बाजारों और मोहल्लों की तरह ही होलकर स्टेडियम भी रविवार को रोशनी में नहाया नजर आएगा। यहां भी चौकों-छक्कों की आतिशबाजी होगी। दोपहर तीन बजे से महिला विश्व कप में टक्कर भारत और इंग्लैंड की टीमों में होगी। भारतीय टीम में मप्र की बेटी क्रांति गौड़ और शहर की होने वाली बहू स्मृति मंधाना भी हैं, जिनके प्रदर्शन पर देश की उम्मीदें टिकी होंगी।

शहर में इससे पहले हुए विश्व कप के दो मैचों के प्रति प्रशंसकों का उत्साह कम था, लेकिन इस मैच के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं। स्मृति की सगाई इंदौर के ही गायक और निर्देशक पलाश मुछाल से हुई है। जल्द ही दोनों विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, वहीं क्रांति गौड़ छतरपुर के घुवारा की हैं।