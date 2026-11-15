IND vs NZ: विराट कोहली ने 11 साल बाद बनाया बेहद खराब रिकॉर्ड, रोहित शर्मा का भी शर्मनाक प्रदर्शन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों का आखिरी मुकाबला खेला गया। रविवार को माउंट माउंगुनई के बे ओवल मैदान पर कीवी गेंदबाजों ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को 209 रनों के स्कोर पर रोक दिया।

इस मुकाबले में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से बिखर गया। इसी के साथ दो दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ शर्मनाक आंकड़ा जुड़ गया। इसी मैदान पर खेले गए चौथे मैच में भारतीय टीम सिर्फ 89 रनों पर ही ढेर हो गई थी।