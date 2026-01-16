मेरी खबरें
    By Kapish DubeyEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 12:55:30 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 01:04:12 PM (IST)
    India vs New Zealand: तीन साल बाद फिर इंदौर में न्यूजीलैंड को रोकने पहुंचे रो-को
    क्रिकेट प्रशंसक एयरपोर्ट के बाहर टीमों का स्वागत करते हुए।

    HighLights

    1. निर्णायक वनडे मैच के लिए इंदौर पहुंची भारत और कीवी टीम
    2. मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा
    3. रोहित शर्मा और विरोट कोहली भी टीम के साथ इंदौर पहुंचे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर है। मुकाबला 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में होना है, जो वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का अभेद किला माना जाता है। सीरीज का फैसला इसी मैच से होगा, इसलिए मुकाबले का मूल्य और प्रशंसकों का उत्साह कहीं ज्यादा है। फिर यह तथ्य उम्मीदें बढ़ा देता है कि होलकरों के इस मैदान पर अब तक भारत कोई वनडे मैच नहीं हारा। भारत और न्यूजीलैंड इस मैदान पर तीन साल पहले भी भिड़ चुके हैं और तब भारत ने 90 रनों से जीत दर्ज की थी।

    संयोग से वह भी सीरीज का तीसरा मैच था। उस मैच के बाद अब न सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड यहां टकराने जा रहे हैं बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी भी दोबारा मैदान में दिखेगी। वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच के लिए दोनों टीमें गुरुवार दोपहर इंदौर पहुंची। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भारतीय टीम के साथ दोनों दिग्गज बल्लेबाज भी पहुंचे।


    शुभमन गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी यहां से सीधे होटल गए, जहां पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। दोनों टीमें शुक्रवार से होलकर स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। बता दें कि भारत ने बड़ौदा में हुआ पहला वनडे चार विकेट से जीता था। वहीं राजकोट में हुए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को सात विकेट से पराजित कर सीरीज एक-एक से बराबर कर दी।

    देखते ही देखते बिक गए सभी टिकट

    राजकोट में पिछला मैच हार चुकी भारतीय टीम ने अपना वक्त होटल में ही बिताया। प्रशंसकों की निगाह दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर है। अपने करियर के अंतिम दौर में चल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी दोबारा कब इंदौर में खेलने आएंगे, इसकी उम्मीद कम है। रोहित शर्मा 38 वर्ष के और विराट कोहली के 37 वर्ष के हो चुके हैं।

    साथ ही वर्ष 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए बीसीसीआई, चयन समिति के साथ ही कोच गौतम गंभीर की भविष्य की योजनाओं में यह दोनों दिग्गज शामिल हैं या नहीं यह अभी तय नहीं है। ऐसे में अपने चहेते क्रिकेटरों को देखने के लिए खिलाड़ियों में उत्साह है। मैच के टिकटों की आनलाइन बुकिंग देखते ही देखते हो गई थी। हालांकि होलकर स्टेडियम के बाहर लोग अब भी टिकट की चाह में चक्कर काट रहे हैं।

    पिछली बार शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने खेली थी शतकीय पारी

    भारतीय क्रिकेट टीम करीब तीन साल बाद इंदौर के होलकर स्टेडियम में कोई अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच खेलेगी। भारत ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में पिछला वनडे मैच 24 सितंबर 2023 को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसमें भारत ने इस मैच में होलकर स्टेडियम का दूसरा सबसे बड़ा और आस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था।

    केएल राहुल की कप्तानी में खेली भारतीय टीम ने इस मैच में पांच विकेट पर 399 रनों का स्कोर खड़ा किया था। भारत की विशाल पारी को संवारने में शुभमन गिल ने 104 और श्रेयस अय्यर ने 105 रनों की पारी खेली थी। केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने आक्रामक अर्धशतक जड़े थे। वहीं आस्ट्रेलियाई टीम 30 ओवर के भीतर ही 217 रनों पर सिमट गई थी। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने तीन-तीन विकेट थे।

