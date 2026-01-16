India vs New Zealand: तीन साल बाद फिर इंदौर में न्यूजीलैंड को रोकने पहुंचे रो-को

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर है। मुकाबला 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में होना है, जो वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का अभेद किला माना जाता है। सीरीज का फैसला इसी मैच से होगा, इसलिए मुकाबले का मूल्य और प्रशंसकों का उत्साह कहीं ज्यादा है। फिर यह तथ्य उम्मीदें बढ़ा देता है कि होलकरों के इस मैदान पर अब तक भारत कोई वनडे मैच नहीं हारा। भारत और न्यूजीलैंड इस मैदान पर तीन साल पहले भी भिड़ चुके हैं और तब भारत ने 90 रनों से जीत दर्ज की थी।

संयोग से वह भी सीरीज का तीसरा मैच था। उस मैच के बाद अब न सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड यहां टकराने जा रहे हैं बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी भी दोबारा मैदान में दिखेगी। वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच के लिए दोनों टीमें गुरुवार दोपहर इंदौर पहुंची। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भारतीय टीम के साथ दोनों दिग्गज बल्लेबाज भी पहुंचे।

शुभमन गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी यहां से सीधे होटल गए, जहां पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। दोनों टीमें शुक्रवार से होलकर स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। बता दें कि भारत ने बड़ौदा में हुआ पहला वनडे चार विकेट से जीता था। वहीं राजकोट में हुए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को सात विकेट से पराजित कर सीरीज एक-एक से बराबर कर दी। देखते ही देखते बिक गए सभी टिकट राजकोट में पिछला मैच हार चुकी भारतीय टीम ने अपना वक्त होटल में ही बिताया। प्रशंसकों की निगाह दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर है। अपने करियर के अंतिम दौर में चल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी दोबारा कब इंदौर में खेलने आएंगे, इसकी उम्मीद कम है। रोहित शर्मा 38 वर्ष के और विराट कोहली के 37 वर्ष के हो चुके हैं।