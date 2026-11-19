स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में शुरू हुए टेस्ट मैच में पहले दिन हेनरी निकल्स ने ऐतिहासिक शतक लगाया। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने दमदार पचासा लगाया और वह 94 रन बनाकर नाबाद है। दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती पारी को संभाला और जसप्रीत बुमराह की मेहनत पर पानी फेर दिया।

बुमराह की अगुवाई में भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए कीवी टीम के 70 रनों पर पांच विकेट झटक लिए थे। इसके बाद निकल्स और फिलिप्स ने मोर्चा संभाला और मैच में न्यूजीलैंड की वापसी कराई। पहले दोनों ने मिलकर धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाया और इसके बाद रनों की रफ्तार को थोड़ा तेज किया।

पहले दिन का खेल खत्म होने तक छठे विकेट के लिए 173 रन की नाबाद साझेदारी कर ली है। हेनरी 113 और फिलिप्स 94 रन बनाकर नाबाद है। पहले दिन 82 ओवर का खेल हुआ और कीवी टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए। ऐसे में दोनों खिलाड़ी की नजर अपना और टीम का स्कोर बड़ा करने पर होगी।