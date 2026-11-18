स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में खिलाड़ियों की अदला-बदली की है। नीलामी से पहले 7 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड कर दिया।

टीम के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई। इसके बदले में कुलदीप यादव एलएसजी का हिस्सा बने। हालांकि, टीम में मयंक यादव और प्रिंस यादव को बरकरार रखा है। नीलामी से पहले गेंदबाजी विभाग में काफी बदलाव किए गए। बता दें कि, फ्रेंचाइजी ने साल 2022 और 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था और इसके बाद कभी टॉप चार में जगह नहीं बना पाई। इसी को देखते हुए अगले सीजन से पहले टीम में बड़े बदलाव किए गए।